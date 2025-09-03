Detenido en Mijas (Málaga) por agredir e insultar a su pareja en un establecimiento

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones después de que este agrediera, insultara y amenezara a su pareja, una mujer, en el interior de un establecimiento.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo local de seguridad, que señala que los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 23 de agosto, cuando los agentes fueron requeridos por empleados de un establecimiento en la calle Benarrabá del núcleo de La Cala de Mijas, donde al parecer una mujer estaba siendo agredida por su pareja.

Los policías observaron en el lugar a un varón muy nervioso que estaba insultado a la mujer, y pese a los intentos de los agentes por calmarlo, este continuaba insultando tanto a la mujer como a los policías municipales.

Tanto la mujer como los testigos manifestaron a que el hombre la había agredido y amenazado, ante lo cual los policías le leyeron sus derechos y le detuvieron como presunto autor de un delito de lesiones. Fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Agentes de paisano de la Policía Local de Mijas ofrecieron a la víctimas la posibilidad de asistencia sanitaria, así como de interponer una denuncia por lo sucedido.