Detenido tras amenazar a su hijastro con un cuchillo tras una discusión en Mijas (Málaga)

Un hombre ha sido detenido en Mijas después de amenazar a su hijastro a punta de cuchillo tras tener una violenta discusión.

Los hechos ocurrieron la pasada semana en la zona de Calahonda. Los efectivos de la Policía Local de Mijas recibieron un aviso en su base operativa que alertaba de la presencia de un hombre en la calle Huelva amenazando a un familiar con un cuchillo tras una discusión familiar.

Al llegar los agentes al lugar, estos observaron cómo los vigilantes de seguridad consiguieron reducir a un varón, según han indicado fuentes policiales.

Así, una vez entrevistados los testigos presentes, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y lesiones graves, siendo trasladado para ser atendido sanitariamente y también ante Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.