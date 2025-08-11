Así es la exclusiva nueva promoción de Cordia en la Costa del Sol: spa, sauna y casas inteligentes

Infografía de uno de los edificios de la nueva promoción de Cordia en la Costa del Sol.

La promotora Cordia pone en marcha la maquinaria para levantar más de 500 viviendas en la Costa del Sol. Estas son las unidades que formarán parte del conjunto residencial 360° by Cordia, en el término municipal de Mijas.

En concreto, según ha informado la promotora, la promoción residencial se localiza en el enclave de Cerrado del Águila. La misma viene a sumarse al primer proyecto de la compañía en España, el edificio Jade Tower, de Fuengirola, con la práctica totalidad de las unidades ya vendidas y diversos reconocimientos internacionales.

"Este nuevo proyecto es una evolución natural de nuestro compromiso con la sostenibilidad, la arquitectura de calidad y el bienestar de los residentes. 360° by Cordia ha sido concebido como un espacio para vivir, respirar, conectar y disfrutar en todos los sentidos. Todo ello en una ubicación tranquila pero con fácil acceso", ha afirmado Tibor Földi, CEO y presidente del Consejo de Administración de Cordia Group.

Uno de los elementos que destaca de la operación es el diseño moderno y funcional realizado por el estudio HCP Arquitectos.

El nuevo conjunto se desarrollará de acuerdo con los estándares de sostenibilidad de BREEAM y contará con un certificado energético de clase A.

Ubicación de la promoción residencial del Cordia.

Primera fase

La primera fase de 360° by Cordia constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo para favorecer la entrada de luz natural y jardines privados en las plantas bajas, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados.

El complejo, integrado en su primera fase por seis edificios de baja altura, ofrece vistas al mar y al campo de golf y una ubicación privilegiada a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y el Hipódromo, así como a 7 minutos de Fuengirola y a 20 minutos del centro de Marbella, la ciudad de Málaga o el Aeropuerto.

Las zonas comunes contarán con numerosos servicios y espacios de esparcimiento para todas las edades, como piscinas al aire libre para niños y adultos; zona de juegos infantiles; SPA con sauna de infrarrojos, jacuzzi y hammam; gimnasio totalmente equipado; sala de yoga; gastrobar con TV y espacio infantil, sala de juegos con billar, ajedrez y sala de póquer, así como espacio coworking.

Además, disfrutará de servicio de seguridad las 24 horas del día, cargadores para vehículos eléctricos y los últimos avances en sistemas de domótica en sus viviendas.

Desde APPs los residentes podrán controlar desde su dispositivo móvil la iluminación, climatización, subida y bajada de persianas, apertura de puertas o el servicio de vídeoportero de su vivienda, entre otras prestaciones.

"360° by Cordia está pensado para personas que buscan mejorar su calidad de vida en un entorno natural con el que puedan conectar y para ello los valores de sostenibilidad juegan un papel fundamental", ha apuntado Mauricio Mesa Gómez, director general en España de Cordia.