Crece la tensión entre familiares por el tiroteo de Mijas: "Te tendrían que abrir el culo, has matado a un inocente"

La Guardia Civil ha hallado el arma de fuego usada presuntamente por el hombre que fue arrestado este martes tras matar a una persona, que creía autora de la muerte de su padre, Raúl Heredia, un hombre de 41 años que llevaba desaparecido desde el día 24 en la localidad malagueña de Mijas.

Al parecer, Francisco, así se llama el tirador, trató de tomarse la justicia por su mano matando a este hombre, Fernando, con el que estrechaban lazos familiares. Era primo de su padre. En cuanto conoció el hallazgo del cadáver, sin conocer el resultado de la autopsia, fue hasta él y lo mató disparándolo en dos ocasiones. Una en la pierna y otra en el pecho.

El drama familiar ha causado un gran revuelo en el barrio. Este miércoles, Espejo Público ha podido hablar con Jessica, quien dice ser sobrina de Fernando, el fallecido a disparos. En sus declaraciones en televisión y en Área Costa del Sol, asegura que "han matado a un inocente a quemarropa" y que su tío era "un cacho de pan".

La mujer no entiende la reacción del hijo de Raúl, sin pruebas y sin una autopsia pertinentemente realizada. "Raúl estaba malo del corazón, tenía que tomar pastillas, y cuando una persona está mala y toma pastillas puede darle una trombosis. Tampoco sabe si le dio una sobredosis. Hay solo un Dios y todo en esta vida se paga. [Dirigiéndose a Francisco] Te tienen que abrir el culo o colgarte tú solito. Me da igual que vengan a buscarme las mujeres. Que se coma 30 años", decía mirando a cámara indignada y con actitud desafiante.

En el directo, también aparece la viuda de Fernando, quien explica que su marido estaba rehabilitándose de su adicción con las drogas con metadona y que salió de prisión hace un año y medio, por lo que no merecía este final. Así, asegura que el fallecido le dijo que estaba con Raúl en el río como capta una cámara de seguridad de la zona, pero que luego lo perdió de vista entre las matas.

Por este motivo, el entorno de Raúl desconfiaba de él. Fernando fue la última persona a la que vieron con el desaparecido cerca del río. Además, el lunes apareció el calzado que llevaba Raúl en el momento de la desaparición en el mismo lugar. Su cadáver estaba descalzo.

Su cuerpo fue localizado en una alcantarilla a pocos metros del río. Al parecer, es habitual entre toxicómanos el acceso a estas arquetas para comunicarse y pasar droga a escondidas. Siempre según la versión de Jessica, Raúl habría quitado 30 gramos de cocaína "a otra persona" y se fue solo antes de desaparecer.

Fuentes cercanas a la investigación confirman que en una primera observación ocular y a falta de la autopsia, se inclinan, en un momento muy incipiente de la investigación, por la hipótesis accidental. Eso sí, sin llegar a cerrar otras.

Las mismas fuentes aseguran que hay temor a posibles represalias por parte de la familia de Fernando, que tiene familiares por toda Andalucía; por lo que durante la jornada de este miércoles hay varias dotaciones presentes en el barrio y vigilando la zona.

Cronología

Familiares de Raúl estaban acampados en un cañaveral junto al río Fuengirola, el último lugar donde fue visto Raúl con vida y en el que se centró la búsqueda ya que allí mismo, según las fuentes consultadas, encontraron una de las zapatillas que llevaba en el momento de la desaparición.

Así, en cuanto conocieron la noticia, los familiares salieron corriendo, a gritos. Entre ellos, su hijo, que acudió a una vivienda cercana, en el mismo barrio, para presuntamente asesinar a tiros al responsable de la muerte de su padre.

Unas imágenes de la cámara de videovigilancia de la zona captaron en el cañaveral en su día tanto al desaparecido como al vecino que fue hallado muerto con dos disparos que fueron oídos por todos los vecinos de la zona. Eso sí, en momentos diferentes. Tanto el desaparecido como el posteriormente fallecido vivían en Molino de Viento, pertenecían a la misma familia.

La Guardia Civil había desplegado este martes un amplio dispositivo de búsqueda, con la participación de submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), drones, un helicóptero y perros, con el objetivo de localizar a este vecino de Mijas desaparecido.

La alerta por la desaparición de Heredia, padre de cuatro hijos, la dieron este lunes sus familiares a través de la asociación SOS Desaparecidos, al no saber de él desde el pasado jueves 24 de julio.

Drogas

Fuentes de la investigación indicaron antes de la localización del cuerpo sin vida del desaparecido que se barajaba que en el origen de la desaparición pudiera haber una disputa por estupefacientes, ya que supuestamente el hombre llevaba consigo una importante cantidad de droga. Misma versión que se ha leído en redes sociales entre residentes de la zona.



Así, el día en el que se presume que Heredia desapareció, este no estaba solo, sino acompañado por uno de sus primos. "Nosotros lo que queremos es que aparezca, esté como esté, pero que aparezca", manifestaba antes de encontrarse el cadáver su primo Domingo, que negó rotundamente a EFE que se tratara de un ajuste de cuentas.



"Él no es así", afirmó Francisco, uno de los hijos de Raúl Heredia, quien insistió en que su padre no se había marchado por su propio pie, pero después de tantos días ya no sabían "qué pensar" o a quién culpar de la desaparición.

Estas rencillas familiares que conocían bien los agentes acabaron desembocando en toda una tragedia.

Entre las autoridades que mantenían el dispositivo de búsqueda había preocupación ante la posibilidad de que, fuera cual fuese el desenlace, pudiera acabar en una disputa violenta entre la familia del desaparecido y la de persona que lo acompañaba la última vez que fue visto. Ahora se temen posibles represalias por parte de la familia del asesinado a tiros.