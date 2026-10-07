Matan de varios tiros en la cabeza a un hombre en Marbella

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 57 años ha muerto este miércoles tras recibir varios disparos en la cabeza en Marbella. La agresión con arma de fuego se produjo alrededor de las 18:00 horas. Los sanitarios intentaron estabilizar a la víctima, pero no pudieron evitar su fallecimiento. La investigación sigue abierta y, por el momento, no se han producido detenciones.

Un hombre de 57 años ha muerto este miércoles en Marbella después de ser víctima de una agresión con arma de fuego. El suceso se ha producido sobre las 18:00 horas.

La víctima ha recibido varios impactos de bala en la cabeza. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar han tratado de estabilizar al hombre, pero finalmente no han podido evitar su fallecimiento.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias de la agresión. Por el momento no se han producido detenciones.

No han trascendido más datos sobre el suceso ni sobre la identidad de la víctima.