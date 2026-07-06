Buscan a una menor desaparecida en Marbella tras la victoria de Noruega: "Ella jamás ha hecho algo así"

Una imagen de la joven anoche y el cartel de la desaparición. EEM

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Las claves Generado con IA Nikoline, una menor noruega de 17 años, desapareció en Marbella tras celebrar la victoria de su selección en Puerto Banús. Su madre asegura que la joven nunca había actuado así y que siempre mantenía el contacto cuando salía por la noche. La desaparición ocurrió después de que Nikoline se separara de su amiga en la discoteca Funky Buddha la pasada madrugada. La familia ha puesto una denuncia y solicita colaboración ciudadana para encontrarla; Nikoline debía regresar a Noruega ese mismo lunes.

Su madre está desesperada. Pasan las horas y no hay rastro de su hija, Nikoline, una menor de 17 años y nacionalidad noruega de la que no se sabe nada desde la pasada madrugada, cuando se le perdió la pista en Puerto Banús, en Marbella.

Al parecer, había estado viendo con más jóvenes el partido de la selección noruega, que finalizó con una victoria ante Brasil, y se fue a celebrar el hito con otros compatriotas.

Según el testimonio que la progenitora ha dado a EL ESPAÑOL de Málaga, el último contacto de la familia con la joven se produjo a la 1.30 horas, momento en el que "todo estaba bien".

La adolescente se encontraba en la discoteca Funky Buddha, enfocada al turismo extranjero, junto a otra amiga y varios jóvenes noruegos más a los que habían conocido esa misma noche tras el partido. Sobre las 4.00 horas, la otra chica perdió de vista a Nikoline tras ir al baño y no logró localizarla por ninguna parte.

"Cada vez que pasa la noche fuera, ella suele mantener el contacto con nosotros", explica su madre, a la que su ausencia le resulta muy extraña desde el primer momento.

Este lunes por la mañana, la familia pudo hablar con la amiga que la acompañaba, aunque no pudieron obtener información del resto del grupo de jóvenes noruegos, ya que no eran amistades cercanas ni conocían sus nombres. "La foto es de la pasada noche, llevaba un vestido de tonos rosas y estampado étnico", explica su madre.

La familia trabaja ahora en recabar testimonios de todas las personas que coincidieron con la menor la pasada noche y ruegan colaboración ciudadana para localizarla.

Esta era la última noche de vacaciones de Nikoline en la Costa del Sol, donde tenía previsto regresar este lunes a Noruega. Según ha indicado su madre, la joven tenía planes para esta misma noche en su país, entre ellos una fiesta de cumpleaños de una amiga a la que no quería faltar.

La familia está tratando de contactar con las autoridades después de poner una denuncia ante la Policía Nacional para corroborar si la chica ha podido sufrir algún accidente y estuviera ingresada en algún centro hospitalario de la provincia.

Nikoline se encontraba de vacaciones desde el pasado 19 de junio ya que su padrastro reside aquí. Según reza el cartel informativo que ha difundido la familia, la joven mide 1,75 metros de estatura y tiene el pelo largo y rubio.