La Familia Real Saudí activa la ampliación de sus palacios en la Milla de Oro: Marbella recibirá 30 millones

El Ayuntamiento recibirá cesiones obligatorias, como una zona verde pública y parcelas para sistemas técnicos y viario, además de la integración de una mezquita y un centro cultural islámico en el recinto.

La ordenación urbanística limita la edificabilidad máxima, fija el número de viviendas en 80 y convierte los viales interiores en espacios privados, mejorando la privacidad del complejo.

El proyecto afecta a casi 190.000 metros cuadrados de la Finca Al Riyadh y prevé reorganizar el suelo, permitiendo nuevas residencias y palacios bajo estrictos criterios de seguridad y privacidad.

La Familia Real Saudí impulsa la ampliación de sus palacios en la Milla de Oro de Marbella, con una inversión que dejará 30 millones de euros en compensaciones a la ciudad.

Paso clave para que la Familia Real Saudí impulse la ampliación de sus actuales dominios en la Milla de Oro de Marbella a cambio de compensar a la ciudad con unos 30 millones de euros.

Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local acordó días atrás el inicio de la tramitación del proyecto de reparcelación del sector PA-NG-10, correspondiente a la conocida Finca Al Riyadh. La propuesta permitirá reorganizar la propiedad del suelo para adaptar el ámbito a la ordenación urbanística aprobada para este enclave.

La iniciativa, promovida por Casa Al Riyadh, S.L., afecta a una superficie de 189.783 metros cuadrados situada en el entorno de Las Lomas del Marbella Club.

Según la documentación urbanística, la finalidad de la actuación es reconfigurar las parcelas existentes para facilitar la ampliación de las residencias y palacios actuales y la ejecución de nuevas edificaciones destinadas a miembros de la Familia Real Saudí, bajo criterios específicos de seguridad, privacidad y funcionalidad.

El acuerdo municipal, adoptado el pasado 2 de junio y publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, no supone aún la aprobación definitiva de la reparcelación. El proyecto entra ahora en un periodo de información pública de veinte días durante el que podrán presentarse alegaciones antes de continuar su tramitación.

El proyecto urbanístico, redactado por el despacho EDP (Ejecución del Planeamiento) y fechado el 26 de febrero, señala que la finca constituye la residencia predominantemente veraniega de miembros de la Familia Real Saudí y recoge que el crecimiento natural de sus integrantes ha generado la necesidad de ampliar las residencias existentes y construir nuevas viviendas dentro del ámbito, manteniendo en todo caso el número máximo total de unidades previsto por la ordenación.

Una ordenación específica

La propuesta incorpora una subzona urbanística diferenciada denominada UE. Palacio Real, concebida para regular las denominadas residencias-palacio del complejo.

Esta ordenación establece parámetros de baja densidad, con una edificabilidad máxima de 0,30 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo y una ocupación del 20% de la parcela. Las edificaciones podrán alcanzar una altura máxima de planta baja más dos plantas, con un límite de 13 metros.

El planeamiento contempla la posibilidad de ejecutar cerramientos de hasta 1,80 metros de altura e incorporar elementos asociados al control y la vigilancia del recinto, en coherencia con las necesidades de seguridad y privacidad recogidas en el expediente.

En conjunto, la ordenación fija una edificabilidad total de 40.240 metros cuadrados y un máximo de 80 viviendas en todo el sector.

Viales interiores integrados

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la modificación del régimen de los viales interiores del ámbito. Según el expediente, estas vías dejan de tener carácter público para integrarse como elementos comunes dentro de un complejo inmobiliario privado.

Este cambio se justifica en la documentación por las necesidades de privacidad y seguridad asociadas al uso residencial del ámbito, configurando un modelo de gestión interna del espacio acorde con la nueva ordenación.

El proyecto de reparcelación incluye una cuenta de liquidación provisional que cuantifica en 30.741.999,82 euros las compensaciones económicas derivadas de la actuación urbanística.

La mayor partida corresponde a la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la administración, valorada en 12,23 millones de euros.

A ello se suma una compensación de 12,23 millones asociada a la exención de la reserva de vivienda protegida y otros 6,26 millones vinculados a la compensación por espacios libres y zonas verdes.

El expediente también regula la integración de los elementos existentes dentro del recinto, entre ellos una mezquita, un centro cultural islámico y las viviendas asociadas al imán y al bibliotecario, que quedarán incorporados en la nueva estructura de parcelas mediante el sistema de subrogación previsto.

Junto a ello, el Ayuntamiento recibirá cesiones obligatorias, incluyendo una zona verde pública en el entorno del Arroyo de la Cruz, además de parcelas destinadas a sistemas técnicos y viario público.

Con la apertura del trámite de información pública, el proyecto entra en una fase en la que podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva.