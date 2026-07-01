La AECC celebrará de nuevo su Cena de Gala y el torneo de golf en Marbella: Tu Primer Hogar es el patrocinador principal

Las claves

Las claves Generado con IA La AECC celebrará su tradicional Cena de Gala y torneo de golf benéfico en Marbella, con Tu Primer Hogar como patrocinador principal. El evento reunirá a representantes empresariales, institucionales y sociales para apoyar la investigación contra el cáncer y la atención a pacientes oncológicos. Los fondos recaudados se destinarán a servicios gratuitos como atención psicológica, asistencia social, pisos de acogida y becas de investigación en Málaga. La Cena de Gala será el 1 de agosto en la Finca de La Concepción y el torneo de golf el 31 de julio en el Real Club de Golf Las Brisas.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) volverá a celebrar su tradicional Cena de Gala y el torneo de golf benéfico en Marbella. Este año, según se ha dado a conocer, han firmado un acuerdo con la promotora inmobiliaria Tu Primer Hogar por el cual la compañía asume el patrocinio principal de este evento.

Esta cita solidaria está consolidada como la más relevante del periodo estival en la Costa del Sol y reunirá un año más a representantes del tejido empresarial, institucional y social con un objetivo común: impulsar la investigación científica y garantizar la atención integral de los pacientes oncológicos.

Mediante esta alianza, Tu Primer Hogar da un paso adelante en su política de responsabilidad social corporativa, uniendo su propósito empresarial al compromiso histórico de la asociación.

"Para nosotros, este patrocinio no es una acción aislada, sino una extensión natural de nuestra razón de ser en la medida en que Tu Primer Hogar se gestó con un propósito social muy marcado", ha explicado el presidente-CEO, Francisco Gómez Palma.

Además, ha señalado que trabajan "cada día sabiendo que la necesidad de una vivienda va mucho más allá de una propiedad física. Es el espacio de protección donde se construye el proyecto de vida de las personas. De alguna manera, ese concepto de refugio y de seguridad es el mismo que la AECC ofrece a todos los afectados y a sus familias en los momentos en que más lo necesitan".

El empresario ha tenido un recuerdo especial de su hermana, fundadora de Tu Primer Hogar y fallecida a causa del cáncer hace dos años.

“Me siento muy cercano a la asociación por la labor que hacen. A mi hermana mayor no le dio tiempo a ver nacer Tu Primer Hogar, pero sabemos que los fondos recaudados por AECC permitirán en un futuro que personas en su misma circunstancia puedan llegar a curarse”, ha manifestado.

Por su parte, desde la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, su presidente, Santiago Gómez-Villares ha querido agradecer de manera pública el respaldo de Tu Primer Hogar, destacando que el compromiso del sector empresarial es una pieza indispensable para que los servicios de apoyo gratuito sigan llegando al 100% de las personas que los solicitan.

“La importancia de estas iniciativas solidarias queda reflejada en la actividad de la asociación que en el último año ha atendido a 462 pacientes y 135 familiares realizando un total de 2.318 sesiones de atención y acompañamiento. Además, 647 personas han sido atendidas en los distintos servicios y programas", ha detallado.

Cena de Gala Anual

La Cena de Gala Anual de la AECC de Marbella representa una de las fuentes de financiación más significativas de la ONG en la región. Los fondos recaudados se destinarán de manera íntegra al sostenimiento de servicios vitales y gratuitos en la provincia de Málaga.

Entre estos programas destacan la atención psicológica especializada, la asistencia social, el servicio de pisos de acogida para pacientes desplazados por tratamientos médicos y, de forma prioritaria, la financiación de becas de investigación destinadas a mejorar los índices de supervivencia y calidad de vida.

La Gala Anual de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella se celebrará el próximo 1 de agosto en la Finca de La Concepción, mientras que el tradicional torneo de golf tendrá lugar el día anterior, el 31 de julio, en el Real Club de Golf Las Brisas.

La inscripción para el Torneo de Golf Contra el Cáncer en el Real Club de Golf Las Brisas y las entradas para la Gala de Marbella ya se pueden reservar llamando al 952-776800, en horario de 9:00 a 14:00h o escribiendo a marbella@contraelcancer.es.