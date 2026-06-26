Una anciana de 87 años, hospitalizada tras un incendio en una vivienda de Marbella

Un efectivo de bomberos en una imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA Una anciana de 87 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Marbella. El suceso ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada en una casa de dos alturas situada en la calle Alce. La mujer fue evacuada al Hospital Costa del Sol y al lugar acudieron bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.

Una anciana ha resultado afectada por inhalación de humo al producirse un incendio en una casa de Marbella (Málaga) en la madrugada de este viernes.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 2:00 horas en la calle Alce.

A esa hora, un particular alertó al 1-1-2 de un incendio que afectaba a una casa de dos alturas.

Desde el centro coordinador se activó a los Bomberos de Marbella, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han indicado que una mujer de 87 años ha sido evacuada al Hospital Costa del Sol tras haber inhalado humo.