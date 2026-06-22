Imagen del principal foco.

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Marbella

Un incendio forestal en Marbella moviliza a bomberos forestales y dos helicópteros del Infoca

El operativo despliega tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos aeronaves.

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Las claves

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Se ha declarado un incendio forestal en la urbanización Jardines Colgantes, Marbella.

En la extinción participan tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Dos helicópteros, uno ligero y uno semipesado, apoyan las labores desde el aire.

Un incendio forestal se ha declarado este lunes al mediodía en la urbanización Jardines Colgantes, en el término municipal de Marbella, según ha informado el dispositivo Plan Infoca a través de sus canales oficiales.

En las tareas de extinción participan tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. A estos medios terrestres se suman dos aeronaves, un helicóptero ligero y uno semipesado.

El dispositivo continúa trabajando en la zona para controlar las llamas en estos momentos.