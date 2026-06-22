Un incendio forestal en Marbella moviliza a bomberos forestales y dos helicópteros del Infoca
El operativo despliega tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos aeronaves.
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Las claves
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Un incendio forestal se ha declarado este lunes al mediodía en la urbanización Jardines Colgantes, en el término municipal de Marbella, según ha informado el dispositivo Plan Infoca a través de sus canales oficiales.
En las tareas de extinción participan tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. A estos medios terrestres se suman dos aeronaves, un helicóptero ligero y uno semipesado.
El dispositivo continúa trabajando en la zona para controlar las llamas en estos momentos.