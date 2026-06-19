Operación 'Easy Money': cae en Marbella la cúpula de un 'banco clandestino' que blanqueaba para mafias de Italia y Albania

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Las claves Generado con IA Detenida en Marbella la responsable de la 'célula ibérica' de una red que blanqueaba dinero para mafias de Italia y Albania. La organización recogía efectivo en tiendas de ropa de Madrid, Sevilla y Málaga, introduciéndolo en un banco clandestino basado en el sistema 'hawala'. En la operación se realizaron diez registros en empresas y domicilios, incautándose documentación, contabilidad 'B', dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. La red, liderada por un ciudadano chino en Italia, habría movido entre 80 y 100 millones de euros anuales para cárteles y mafias europeas.

Una ciudadana italiana ha sido detenida en Marbella como responsable de la denominada 'célula ibérica' de una red criminal dedicada a financiar y blanquear fondos de organizaciones mafiosas de Italia y Albania. La estructura recogía dinero en efectivo en tiendas de ropa situadas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga para introducirlo después en un banco clandestino.

Así lo ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado sobre la operación 'Easy Money', desarrollada de forma simultánea por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Polizia di Stato en España e Italia.

La 'célula ibérica' tenía su base operativa en Málaga y se encargaba de recolectar el efectivo para el banco clandestino. Según el comunicado, esta rama estaba dirigida por un ciudadano italiano detenido recientemente en Sudamérica y por su hermana. La mujer arrestada en Marbella dirigía de facto la célula en la actualidad.

Blanqueo a través de tiendas de ropa en polígonos

La detención se produjo el pasado lunes en Marbella, en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega. Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera pusieron a la arrestada, de nacionalidad italiana, a disposición de la Audiencia Nacional.

En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga se ejecutaron diez órdenes de entrada y registro, autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza número 1. Los registros se practicaron en las sedes de las empresas españolas vinculadas y en el domicilio de la detenida en Marbella, donde se incautó documentación, contabilidad 'B', dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán analizados.

La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, apunta a una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un 'banco ilegal' transnacional desde 2021. El sistema se basaba en el mecanismo de confianza 'hawala', conocido en su variante china como 'Fei-Ch'ien', que permitía transferir capitales de forma virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por cada transacción.

Los clientes de este banco clandestino eran "peligrosos cárteles" de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y el norte de Italia, según el comunicado, que también recoge la participación de organizaciones mafiosas italianas.

En Italia se ha detenido a 40 personas por delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, y se han intervenido bienes valorados en más de 60 millones de euros. Los investigadores estiman que la red sería responsable de haber movilizado entre 80 y 100 millones de euros anuales durante al menos tres años.

La explotación de la operación ha estado coordinada por Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia. También han participado la Unidad de Apoyo y Enlace de la AEAT en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y Europol.