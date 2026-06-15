Beca gratuita para estudiar en Les Roches Marbella, la segunda mejor escuela del mundo en hospitality

Las claves

Las claves Generado con IA Les Roches Marbella ofrece una beca completa junto al Ayuntamiento para cursar el Grado de Ciencias en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas. La beca cubre el 100% de los costes, incluido alojamiento y manutención, y está dirigida a jóvenes recién graduados en Bachillerato con nota media superior a 7,5 y menos de 24 años. El plazo de solicitud es del 1 al 19 de junio; quienes tengan nota media entre 9 y 10 y no obtengan la beca podrán optar a una ayuda del 50% en las tasas. La formación está orientada a desarrollar competencias en gestión hotelera, liderazgo e innovación en un entorno académico internacional.

Les Roches es la segunda mejor escuela del mundo en el sector de hospitality y turismo de lujo. En su campus en Marbella han lanzado una beca completa junto al Ayuntamiento de Marbella para estudiar el Grado de Ciencias en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas.

La beca está dirigida a jóvenes recién graduados en Bachillerato y ofrece la oportunidad de acceder a una formación de excelencia, con un enfoque práctico y altamente orientado a la industria, cubriendo el 100% de los costes, incluido el alojamiento y la manutención.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 1 al 19 de junio, ambos inclusive. Entre los requisitos, los candidatos deberán contar con una nota media superior a 7,5 y no haber cumplido los 24 años en la fecha de inicio del curso, prevista para marzo de 2027.

Mano Soler, director general de Les Roches Marbella, asegura que a lo largo de cuatro años los estudiantes desarrollan “competencias básicas en gestión hotelera, liderazgo, innovación y experiencia del cliente, en un entorno académico internacional que les permitirá crecer personal y profesionalmente. Un recorrido formativo que los prepara para asumir roles estratégicos en los sectores del hospitality, el lujo y todo el ecosistema vinculado a la economía de la experiencia a nivel global”.

Los aspirantes que cuenten con una nota media de entre 9 y 10 y que no obtengan la beca por parte del Ayuntamiento, tendrán garantizada una ayuda de excelencia del 50% de las tasas por parte de Les Roches, aplicable tanto para este grado como para el Grado de Ciencias en Dirección de Empresas Deportivas.

Toda la información detallada, incluyendo la documentación requerida, puede consultarse a través de la página web del Ayuntamiento y en los canales oficiales de Les Roches.