Marbella da luz verde a un gran desarrollo comercial junto a la Milla de Oro

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Las claves Generado con IA Marbella ha aprobado el desarrollo de un gran polo comercial y terciario en Nagüeles, junto a la Milla de Oro, con 7.800 metros cuadrados edificables y edificios de hasta tres plantas. El proyecto incluye la construcción de un puente sobre el Arroyo de las Piedras para mejorar la conectividad urbana y superar una barrera histórica en la zona. La actuación contempla nuevas zonas verdes, reorganización viaria y ampliación de espacios libres, destinando cerca de 5.000 metros cuadrados a áreas peatonales y de estancia. El Centro Volubilis mantendrá su configuración actual y gestión independiente, pero deberá integrarse funcionalmente con el nuevo desarrollo a través de una ordenanza específica.

Nagüeles, uno de los barrios residenciales más exclusivos y cotizados de Marbella, se prepara para una de las mayores transformaciones urbanísticas planteadas en los últimos años junto a la Milla de Oro.

El gran aparcamiento en superficie situado frente al Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe podría convertirse en un nuevo polo comercial y terciario con casi 7.800 metros cuadrados edificables, edificios de hasta tres plantas, nuevas zonas verdes y un puente sobre el Arroyo de las Piedras destinado a coser una de las fracturas urbanas históricas de la zona.

La propuesta, impulsada por Iberia International World Trading Sociedad Limitada y redactada por Huete Arquitectos, fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local de Marbella a mediados del pasado mes de abril, abriendo ahora el correspondiente periodo de información pública previo a su desarrollo urbanístico.

El expediente delimita un Área de Transformación Urbanística (ATU) de 17.340 metros cuadrados en el sector PA-NG-19 de Nagüeles, uno de los ámbitos estratégicos entre la Milla de Oro, Sierra Blanca y el núcleo consolidado de Marbella.

El documento plantea desarrollar un futuro Plan de Reforma Interior (PRI) para reorganizar este espacio y completar la estructura urbana en una zona marcada todavía por vacíos urbanos, discontinuidades viarias y una fuerte dependencia residencial.

La actuación se centra especialmente en el denominado Ámbito A, una unidad de ejecución de 11.127 metros cuadrados ocupada actualmente por un aparcamiento en superficie junto al Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe.

Sobre esta parcela se plantea:

Una edificabilidad máxima de 7.722 metros cuadrados de techo.

Uso terciario y comercial dominante.

Edificaciones de hasta PB+2.

Nuevos espacios libres y zonas verdes.

Reordenación viaria y mejora de accesos.

Delimitación de los terrenos objeto de la operación urbanística en Nagüeles.

La memoria urbanística defiende que Nagüeles necesita reforzar su actividad económica de proximidad y corregir la baja presencia de usos lucrativos y comerciales en la zona.

En ese sentido, el documento cita el PGOM en revisión, que sitúa el suelo destinado a actividades económicas en Nagüeles en el 16,77%, por debajo del 20% que considera deseable para garantizar un tejido urbano equilibrado y con mayor mixticidad funcional.

La propuesta sostiene que el nuevo desarrollo permitiría crear un foco de comercio de proximidad, oficinas y servicios vecinales, reduciendo desplazamientos hacia otras áreas de Marbella y reforzando la centralidad urbana del entorno.

Puente sobre el Arroyo de las Piedras

Uno de los elementos más relevantes del expediente es la ejecución de un puente sobre el Arroyo de las Piedras, previsto ya en el planeamiento histórico pero nunca construido.

La infraestructura, considerada una Obra Externa Adscrita (OEA), ocupará una superficie de 690,20 metros cuadrados y servirá para dar continuidad al viario auxiliar del Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe.

La memoria considera esta actuación "imprescindible" para superar la barrera física que hoy separa ambas márgenes del sector y completar la conectividad urbana de Nagüeles.

El coste del puente recaerá exclusivamente sobre la unidad de ejecución del Ámbito A, que asumirá toda la carga urbanizadora vinculada a esta infraestructura.

Qué ocurrirá con el Centro Volubilis

La delimitación incorpora también el conocido Centro Volubilis —o Centro Expo Marbella— y una parcela anexa, aunque con un tratamiento urbanístico independiente.

Este espacio constituye el denominado Ámbito B, de 6.212 metros cuadrados, que mantendrá su condición consolidada mediante una actuación asistemática, sin integrarse en la unidad de ejecución principal.

El complejo, construido en 1983, combina actualmente usos residenciales y comerciales y conservará:

La edificabilidad ya materializada.

Su configuración de PB+2.

La compatibilidad de usos residenciales y terciarios.

Su gestión urbanística independiente.

No obstante, el futuro PRI sí deberá establecer una ordenanza específica para integrar funcionalmente el conjunto con el nuevo desarrollo previsto en el ámbito colindante.

Rentabilidad positiva

La documentación económica incorporada al expediente calcula para el Ámbito A unos costes de urbanización de 1,14 millones de euros y un coste total de promoción de 6,38 millones.

Frente a ello, la previsión de ingresos asciende a 10,21 millones de euros, lo que arroja un saldo positivo estimado de 3,82 millones.

En el caso del Ámbito B, el estudio económico estima unos costes totales de 3,47 millones y unos ingresos de 6,27 millones, también con resultado favorable.

La propuesta prevé además ampliar los espacios libres respecto a la ordenación vigente, con cerca de 5.000 metros cuadrados destinados a zonas verdes, áreas peatonales y espacios de estancia repartidos entre ambos subámbitos.

Parte de esos espacios libres estarán condicionados además por una servidumbre técnica subterránea de 14 metros de anchura que impedirá construir sobre una franja del ámbito.

Tras la aprobación inicial acordada por la Junta de Gobierno Local a mediados de abril, el expediente ha sido sometido a exposición pública.