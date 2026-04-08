Detenido un hombre en Marbella por lanzar objetos desde su balcón: "Temíamos que tirara a sus perros"

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 42 años fue detenido en Marbella tras lanzar objetos como un televisor y muebles desde el balcón de su casa. La Policía Nacional intervino después de que varios vecinos alertaran del peligro y se acordonó la zona para evitar heridos. El detenido, que padece problemas mentales, fue trasladado al hospital para evaluación psiquiátrica antes de iniciar el expediente judicial. Vecinos expresan preocupación por la situación y temían que pudiera arrojar a sus perros; piden intervención institucional para evitar males mayores.

Un plasma de televisión, jarrones, sillas y hasta una mesa. Todo eso tiró por el balcón de su casa un vecino del barrio de Miraflores de Marbella. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales y aunque también acudió la Policía Local de Marbella a la zona, fue la Policía Nacional quien acabó deteniendo a este varón de 42 años que, previsiblemente, padece problemas mentales.

De hecho, el hombre, tras su arresto, no acudió directamente a dependencias policiales, sino que acudió al Hospital Costa del Sol para ser evaluado por un profesional psiquiátrico. Una vez su situación médica se conociera, comenzaría a desarrollarse el expediente judicial.

Todo sucedió sobre las 20.30 horas de este martes. Varios vecinos alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de los hechos, que estaban sucediendo en un noveno piso. Hasta allí se desplazó el operativo, que lo primero que hizo fue acordonar la zona para evitar que nadie acabara herido por caerle encima alguno de los efectos que este individuo lanzó por la ventana.

Vecinos de la zona aseguran que el detenido es una persona muy conocida en el barrio, que ya ha protagonizado varios altercados similares, que corroboran algunas personas que fueron sus compañeros de piso. "Temíamos que tirara a los perros", dice un vecino del detenido en una publicación de redes sociales. La mayoría reconoce que su estado en los últimos tiempos era "muy complicado" y esperan que alguna institución tome "cartas en el asunto" para evitar un mal mayor que afecte a todos y hasta a su propia vida.

Aunque la mayoría de los comentarios en redes sociales sobre los vídeos son negativos, algunos vecinos aseguran que tras el detenido hay una familia que no se merece "pasarlo mal" y que es una persona enferma que merece "respeto".