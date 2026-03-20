Una bronca de tráfico acaba con un intento de apuñalamiento en Marbella: ha sido detenido meses después
La Policía Nacional le atribuye delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y una infracción de la ley de extranjería.
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Las claves
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Un hombre de 61 años fue víctima de un intento de apuñalamiento en Marbella tras una discusión de tráfico.
El agresor, de 49 años y origen británico, utilizó una navaja tipo mariposa e intentó atacar en el cuello a la víctima.
El sospechoso fue detenido meses después gracias a una orden de búsqueda y tras ser interceptado en un control de tráfico.
La policía le atribuye delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y una infracción de la ley de extranjería.