Una bronca de tráfico acaba con un intento de apuñalamiento en Marbella: ha sido detenido meses después

La Policía Nacional ha esclarecido la agresión con arma blanca sufrida por un hombre en Marbella, presuntamente a manos de un desconocido que trató de apuñalarlo en el cuello con una navaja tipo mariposa, considerada arma prohibida, tras una discusión de tráfico.

Según han informado, el presunto agresor ha sido localizado meses después del suceso gracias a que le constara una orden de búsqueda y detención. El hombre fue interceptado por circular sin cinturón de seguridad durante un control rutinario.

Los hechos se remontan a una primera denuncia interpuesta por la víctima, un hombre de 61 años, que acudió a la Comisaría de Marbella para relatar que un conductor desconocido había intentado atacarlo con un arma blanca en el cuello. El suceso tuvo lugar en una rotonda de acceso a San Pedro Alcántara, tras una disputa de tráfico.

El denunciante aportó además un vídeo en el que se recogía el momento de la agresión. Según su testimonio, el otro conductor cruzó su vehículo delante del suyo, se bajó del coche y, ya fuera de los vehículos, le lanzó un navajazo de forma sorpresiva. La víctima logró esquivar el ataque gracias a un movimiento instintivo con el brazo y la cabeza.

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Marbella, que iniciaron las gestiones para identificar al autor, que se dio a la fuga tras el ataque.

Las pesquisas permitieron determinar que el sospechoso, un hombre de 49 años y origen británico, se encontraba en situación irregular en España, utilizaba un vehículo de alquiler a nombre de un tercero y había cambiado de domicilio en la localidad para dificultar su localización.

Tras su identificación, los agentes activaron una requisitoria policial para su detención. Finalmente, el individuo fue arrestado en Nueva Andalucía en el marco de un control de tráfico.

En el marco de la denominada operación Viking, la Policía Nacional le atribuye delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y una infracción de la ley de extranjería.