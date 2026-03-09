La Policía Nacional detiene en Marbella a un falso piloto de drones: operaba en festivales y eventos deportivos

La Policía Nacional detiene en Marbella a un falso piloto de drones.

Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella al pilotar drones sin autorización tras presuntamente falsificar un título oficial. Este documento era usado para operar en grandes eventos deportivos y festivales de música en la localidad.

El investigado se publicitaba en distintas redes sociales como fotógrafo con certificado de piloto y operador de drones expedido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Desde el pasado año realizaba vuelos con la aportación de documentación fraudulenta, según las averiguaciones, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, asumida por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Marbella, se inició a raíz de un informe emitido por la Unidad Aérea Territorial en Andalucía Oriental que informaba sobre la identidad de una persona que habría podido cometer un delito de falsedad documental.

El sospechoso habría aportado una titulación oficial expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que resultó ser falsa, todo ello con el propósito de realizar operaciones aéreas con drones con masa superior a 249 gramos, requiriéndose para ello una titulación con previa formación y evaluación.

Así, con las averiguaciones, la Unidad Aérea de Policía Nacional solicitó información a AESA, confirmándose que el investigado no disponía actualmente --ni había obtenido previamente-- ningún certificado teórico de piloto a distancia emitido por ese ente.

Tampoco constaba declaración por parte de ninguna entidad de formación informando que el mismo hubiese superado la formación y evaluación práctica ni que dispusiera de las acreditaciones oportunas.

Tras las correspondientes diligencias de investigación, los agentes detuvieron al intruso por su presunta responsabilidad en un delito de falsedad documental.

La Policía Nacional ha recordado que este tipo de acciones conllevan una especial peligrosidad por el riesgo que supone el sobrevuelo de drones en espacios muy concurridos de personas, como es este caso, en el que el investigado operó en acontecimientos culturales como festivales de música y competiciones deportivas, incluido un Ironman en Marbella.