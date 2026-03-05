Investigan la muerte de un hombre de 40 años en los calabozos de la Policía Local de Marbella

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 40 años y origen paraguayo falleció en los calabozos de la Policía Local de Marbella mientras estaba detenido. El detenido había sido arrestado por supuestamente intentar agredir a un agente y fue trasladado previamente a un centro de salud por estar muy agitado. En los calabozos sufrió una parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, no pudo ser salvado por agentes ni sanitarios. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y está pendiente del resultado de la autopsia forense.

Un hombre falleció en los calabozos de la Jefatura de Policía Local de Marbella mientras se encontraba detenido durante la noche de este pasado miércoles. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el hombre fue arrestado por supuestamente intentar agredir a un agente y, primero, fue trasladado al centro de salud de San Pedro Alcántara "porque estaba muy agitado o exaltado".

Allí, han precisado estas mismas fuentes municipales, se le administró medicación. Fue en los calabozos de la Jefatura, en el transcurso de la instrucción, cuando entró en parada cardiorrespiratoria.

En ese momento, se activó el protocolo de reanimación y se avisó a los servicios del 061. Pero, ni los agentes ni los sanitarios pudieron reanimar a este hombre, de unos 40 años y de origen paraguayo.

Una vez activada la comitiva judicial, el cuerpo del arrestado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde este jueves estaba previsto que se le practicara el examen forense, según la información adelantada por Málaga Hoy.

Según han indicado a Europa Press desde la Policía Nacional, la investigación está abierta con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y se está a la espera del informe de la autopsia forense.