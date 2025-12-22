El Gordo de la Lotería de Navidad cae en Marbella: 120 millones en un bar que tenía 300 décimos de León

El bar El Leonés donde ha tocado el Gordo en Marbella.

El Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 ha caído en Marbella, donde un bar llamado El leonés vendió 300 décimos del número premiado 79.432. El premio ha repartido 120 millones de euros entre los clientes del bar, muchos de ellos trabajadores de clase media. El dueño del bar, José Charro, es originario de Castilla y León y lleva más de treinta años trayendo ese mismo número desde la localidad leonesa de La Bañeza. La alegría ha inundado el establecimiento este 22 de diciembre al resultar el número tradicional del bar agraciado con el Gordo.

Cuando parecía que el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 había pasado completamente de largo de la provincia de Málaga ha saltado la sorpresa.

Hay un bar en Marbella, llamado El leonés, en el que se han vendido 300 décimos del 79.432, que había sido distribuido en la localidad leonesa de La Bañeza.

Son 120 millones de euros que se han repartido entre clientes del bar, la mayoría trabajadores de clase media y donde la felicidad reina este lunes.

Es una historia de esas tradicionales. El dueño del bar, José Charro, es de Castilla y León y lleva más de tres décadas trayendo ese mismo número al establecimiento.

Este 22 de diciembre de 2025 la suerte ha llegado al bar y ese número de toda la vida se ha llevado el Gordo.

