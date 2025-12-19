Marbella invertirá 24,4 millones en un parking con 580 plazas y zonas deportivas en el Centro

Vista de las parcelas sobre las que se proyecta el aparcamiento en Marbella.

El Ayuntamiento de Marbella avanza en su Plan Municipal de Aparcamientos con la puesta en marcha de un gran aparcamiento subterráneo y nuevas zonas deportivas y de esparcimiento en los terrenos del albergue juvenil Virgen de África, en la calle Trapiche, uno de los principales accesos al centro histórico de la ciudad.

La actuación, que cuenta con un presupuesto base de 20,15 millones de euros más IVA —24,39 millones en total—, permitirá dotar a la zona centro de unas 580 plazas de estacionamiento en dos niveles, además de equipamientos deportivos, zonas verdes y espacios abiertos a la ciudadanía.

El proyecto se enmarca en el Plan de Aparcamientos aprobado por el Consistorio en diciembre de 2018, que tiene como objetivo ordenar y regular la intervención pública en materia de estacionamiento en los núcleos urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el cambio de modelo de movilidad que promueve.

Según dicho plan, el área de Miraflores presenta una elevada demanda de aparcamiento existente entre residentes del Centro histórico, lo que llevó a identificar la parcela del albergue África como emplazamiento idóneo para esta infraestructura.

Para ello, el Ayuntamiento ha impulsado un convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud, propietarios del suelo.

El acuerdo contempla la cesión de uso privativo de una superficie de 8.580,49 metros cuadrados de titularidad autonómica para la ejecución del proyecto. El borrador del convenio fue propuesto en octubre de 2025 y cuenta ya con certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de noviembre de ese mismo año.

El ámbito de actuación corresponde a la denominada Parcela 1, segregada de una finca total de 15.242,71 metros cuadrados que se divide en tres parcelas, una de ellas ocupada por el actual albergue Inturjoven.

El diseño aprovecha la pendiente natural del terreno para ubicar el aparcamiento subterráneo y, sobre él, un equipamiento deportivo que complemente al barrio y contribuya a su revitalización.

Además de aliviar los problemas históricos de estacionamiento y tráfico, agravados por la presión turística, el nuevo parking permitirá reducir la circulación de vehículos en el centro y avanzar hacia un casco histórico con menos emisiones, alineado con las futuras zonas de bajas emisiones.

El plazo total de ejecución previsto es de 32 meses: dos meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución y hasta 30 meses para las obras, con posibilidad de reducción del plazo por parte de la empresa adjudicataria. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 14 de enero de 2026.