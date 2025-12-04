Marbella lanza un asistente navideño basado en inteligencia artificial desarrollado por Internal-IA

Las claves nuevo Generado con IA Marbella presenta un Asistente Inteligente de Navidad basado en inteligencia artificial, desarrollado por Internal-IA de Internalia Group, accesible mediante WhatsApp. El asistente ofrece información en tiempo real sobre la agenda navideña municipal, como mercadillos, conciertos, actividades infantiles y tráfico durante las fiestas. La herramienta está disponible en varios idiomas, incluye reconocimiento de voz y fue diseñada para mejorar la accesibilidad y personalización para residentes y visitantes. El sistema utiliza tecnología avanzada para gestionar miles de consultas simultáneas y cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos.

Internal-IA, la unidad de inteligencia artificial de Internalia Group, ha puesto en marcha el Asistente Inteligente de Navidad de Marbella, una herramienta digital que facilita el acceso a la agenda navideña municipal mediante un sencillo mensaje de WhatsApp.

La presentación oficial realizada este jueves ha contado con la participación del concejal de Innovación, Enrique Rodríguez, quien destacó la utilidad del nuevo servicio y su papel dentro de la estrategia local de modernización de los servicios públicos.

El sistema responde en segundos a cualquier consulta enviada al número 630 001 576, ya sea por texto o nota de voz. Ofrece información sobre mercadillos, belenes, conciertos, actividades infantiles, alumbrado, exposiciones y el dispositivo de tráfico durante las fiestas.

Diseñado para residentes y visitantes, el asistente está disponible en varios idiomas y utiliza traducción automática, garantizando una comunicación accesible, rápida y personalizada para todo tipo de usuarios.

La solución tecnológica, desarrollada íntegramente por Internal-IA, utiliza una arquitectura de inteligencia artificial capaz de comprender lenguaje natural, contrastar datos en tiempo real y gestionar miles de consultas simultáneas.

Incluye además un sistema avanzado de reconocimiento de voz que mejora la accesibilidad a personas mayores o con dificultades de lectura, operando bajo un entorno seguro conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

Internal-IA acumula experiencia en proyectos similares para grandes ciudades y eventos como TuFerIA Málaga, TuFerIA Sevilla y el asistente oficial de la Semana Santa malagueña, además de haber sido finalista en el Tourism Innovation Summit.

Francisco Orellana, CEO de Internalia Group, señaló que este lanzamiento refuerza el compromiso de la compañía con una inteligencia artificial aplicada al servicio público y al bienestar ciudadano.

El concejal Rodríguez subrayó que el asistente seguirá evolucionando durante las fiestas y que servirá de base para futuros proyectos digitales municipales orientados a otras áreas.