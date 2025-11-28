Localizan el cadáver de un joven en una ruta senderista de Marbella: hay una investigación abierta

Las claves nuevo Generado con IA Un senderista localiza el cadáver de un joven en el Camino de los Monjes, una ruta popular de Marbella. El hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso, cerca de la Mina de Buenavista, y se activó el protocolo judicial correspondiente. Policía Nacional ha iniciado una investigación para identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Fatídico suceso en Marbella. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un joven en Marbella, pendiente de identificación.

El cuerpo se encontraba en el denominado Camino de los Monjes, una zona muy frecuentada por senderistas. Fue precisamente un senderista quien localizaba el cuerpo sin vida en un paraje de difícil acceso, dando aviso a los servicios de emergencias. Se activó el protocolo judicial.

Este hombre contactó con el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre las 18:00 horas de este jueves, 27 de noviembre tras encontrar el cadáver de esta persona a su paso por la Mina de Buenavista. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Local y Nacional, personal sanitario y la comitiva judicial.

Por parte de la Policía Nacional se mantiene abierta una investigación tendente a la identificación del cadáver, y confirmar las circunstancias de la muerte.