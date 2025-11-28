Hallan sin vida a Nicolás, el joven desaparecido en Marbella (Málaga): su familia recauda fondos para su funeral

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo sin vida de Nicolás Ladino, joven de 28 años desaparecido en Marbella desde el 10 de noviembre, fue hallado en un paraje natural de difícil acceso. La familia de Nicolás, originario de Colombia y conocido por trabajar en una churrería, está recaudando fondos para cubrir los gastos funerarios y el traslado de su madre a Colombia. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición por un senderista que alertó a los servicios de emergencia, activándose el protocolo judicial. La Policía Nacional aún no ha confirmado oficialmente la identidad del cuerpo ni ha aportado detalles sobre posibles signos de violencia.

El cuerpo sin vida de Nicolás Ladino ha sido localizado. Así lo ha confirmado su propia familia y la Asociación SOS Desaparecidos, que ha desactivado su alerta por desaparición, que se mantenía activa desde el pasado 10 de noviembre.

El joven, muy conocido en Marbella puesto que trabajaba en una churrería, tenía 28 años y era natural de Colombia. Precisamente su familia, tras la confirmación de su fallecimiento, se ha organizado para recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios, la cremación y el vuelo de su madre hasta Colombia, ya que la mujer había venido hasta Málaga para buscar a su hijo.

Todo apunta a que la identidad del cuerpo hallado en el paraje natural de los Monjes de Marbella corresponda a Ladino, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por la Policía Nacional, que ha asegurado que el cadáver estaba en un estado avanzado de descomposición y en una zona de difícil acceso, concretamente, por la Mina de Buenavista.

Si bien, no han aportado detalles al respecto de si el cuerpo presentaba o no signos de violencia. Fue precisamente un senderista quien localizó el cuerpo sobre las seis de la tarde de este jueves, dando aviso al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que trasladó a la zona a agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, así como al personal sanitario, y se activó el protocolo judicial.