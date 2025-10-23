Ciberagentes en Marbella logran recuperar más de 2 millones de euros de sofisticadas estafas digitales

Agentes de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella han conseguido recuperar más de dos millones de euros obtenidos mediante engaños en correos electrónicos vinculados principalmente a transacciones inmobiliarias con víctimas en distintos países.

Entre los casos esclarecidos sobresale la intervención que impidió la pérdida de 1,4 millones pertenecientes a la venta de una villa exclusiva.

La operación exigió coordinación inmediata entre bancos, Interpol y Europol para bloquear transferencias con destinos en Portugal y Austria.

El fraude, descrito como ataque de intermediario o Man in the middle, consiste en interceptar mensajes entre empresas para introducir modificaciones mínimas en direcciones o cuentas, logrando que las transferencias acaben en manos de los delincuentes.

Desde su creación en 2023, el grupo de Ciberdelincuencia marbellí ha resuelto una veintena de casos con este patrón, recuperando fondos y localizando intermediarios que prestaban sus cuentas —conocidos como “mulas”— a redes criminales internacionales.

La Policía recomienda a las compañías confirmar por vías alternativas cualquier variación en los números IBAN o direcciones de contacto antes de efectuar pagos, verificando siempre la identidad del proveedor real.