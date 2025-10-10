Grave accidente en Marbella: un coche se empotra contra una peluquería y deja dos heridos

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este viernes en Marbella después de que un coche se haya salido de la vía y se haya empotrado contra una peluquería tras chocar contra una valla. Los hechos han ocurrido en la Avenida Miguel de Cervantes.

Así lo apuntan en sus redes sociales desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, que señala que el siniestro ha tenido lugar alrededor de las 17:30 horas.

Si bien no se precisa el estado de las dos víctimas, sí se confirma que han sido evacuadas al Hospital Costa del Sol de Marbella.