Muere una mujer de 65 años en Marbella tras precipitarse desde un puente: cayó a la AP-7

Triste suceso en Marbella. Una mujer de 65 años ha fallecido este pasado martes después de precipitarse desde un puente a la carretera.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.40 horas, cuando la mujer se colocó al borde del puente que se encuentra justo antes de la salida de Nagüeles, en la localidad de Marbella. Varios conductores avisaron a esa hora al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía de que había una mujer tendida en la carretera AP-7. Algunos hablaban de que la habían visto caer desde el puente, aunque dudaban de si se trataba de una caída accidental o un intento de suicidio.

Fuentes consultadas han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la mujer, de 65 años, se había lanzado al vacío. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Tráfico y también los sanitarios, que nada pudieron hacer por salvar su vida.

91 casos de conducta suicida

El Teléfono de la Esperanza de Málaga ha atendido en el primer semestre del año 436 peticiones de ayuda y en 75 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 91 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

Así lo han informado desde esta ONG en una nota, en la que han señalado que a nivel nacional, la cifra del primer semestre asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso.

Aunque se trata de datos provisionales, han señalado que apunta "a una realidad que no podemos ignorar". Así, han indicado que el Teléfono de la Esperanza de Málaga, como todos los años, participa junto a otras ONG, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital malagueña, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes acceder aquí o aquí.