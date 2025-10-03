Tiroteo en Marbella: dispara a un hombre que estaba en un bar y huye en un coche

Nuevo episodio con arma de fuego en la Costa del Sol. Un hombre ha resultado herido tras recibir varios disparos de bala cuando se encontraba en la terraza de un bar en Marbella.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el presunto agresor habría huido en un vehículo tras realizar el disparo. No obstante, optras fuentes confirman que ha sido detenido.

A la espera de conocer nuevos detalles, todo apunta a un posible ajuste de cuentas.

Desde el servicio emergencias 112 Andalucía han informado a EL ESPAÑOL de Málaga de que alrededor de las 14:35 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando de que se había producido "un disparo a una persona" en la avenida José Banús.

Ante la gravedad de los hechos se dio parte a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Desde el organismo dependiente de la Junta de Andalucía no saben precisar, de momento, más detalles sobre lo ocurrido.