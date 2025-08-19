Muere un joven de 17 años en un accidente de tráfico en Marbella
El siniestro ha ocurrido en la Avenida Juan Carlos I, en la zona de Los Monteros. Los testigos informaron de un joven herido en la calzada, junto a una moto.
Un joven de 17 años ha muerto en la noche de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Marbella (Málaga), según ha informado el 1-1-2.
De acuerdo con los datos aportados por este servicio, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, un ciudadano llamó al teléfono 1-1-2 a las 23:40 horas para indicar que había un chico herido en la calzada junto a una moto, en la Avenida Juan Carlos I, en la zona de Los Monteros.
Ante la gravedad de los hechos, el centro de coordinación activó a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los servicios médicos han confirmado al 1-1-2 el fallecimiento del joven, de 17 años. No ha trascendido más información sobre cómo se ha producido este suceso.