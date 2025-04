El herido de un disparo en las inmediaciones de una discoteca de Marbella no reviste gravedad

El hombre de 34 años que recibió un disparo el viernes en Marbella no reviste gravedad, aunque continúa ingresado en el Hospital Costa del Sol pendiente de evolución, según han informado fuentes del centro hospitalario.



La víctima recibió un disparo en las inmediaciones de una discoteca, en la calle Príncipe Salimam, sobre las 4.30 horas de este Viernes Santo, y el autor, según informaron al centro de emergencias 112 testigos presenciales, huyó en un vehículo.



El herido fue evacuado por los servicios sanitarios inmediatamente al Hospital Costa del Sol y, según las fuentes, no reviste gravedad aunque está pendiente de evolución.



La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean un incidente y hasta el momento no se han producido detenciones.



Es el segundo tiroteo que se produce esta Semana Santa en Málaga después de que este Jueves Santo se produjera otro en una barriada malagueña de Portada Alta y por el que la Policía Nacional ya ha detenido a cinco miembros de una misma familia por su presunta implicación. En este segundo caso, el tiroteo se produjo por desavenencias familiares, y el afectado recibió un disparo de bala en la pierna.