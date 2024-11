Ni Fuengirola ni Benalmádena: este es el municipio de Málaga donde Will Smith dará un concierto en 2025

Will Smith, en Marbella. EFE Daniel Pérez

Aún no ha acabado 2024, pero son ya muchos los artistas que van anunciando fechas de sus conciertos de cara al verano de 2025. Entre ellos, el actor y cantante Will Smith, que ha sorprendido a todos sus seguidores adelantando que el próximo año actuará en la provincia de Málaga.

Principalmente se le conoce como uno de los actores de más éxito de Hollywood, pero la realidad es que Will Smith es uno de los mayores iconos del hip-hop. Alcanzó la fama con Dj Jazzy Jeff & the Fresh Prince, cuando logró ganar el primer premio Grammy hip-hop.

Como solista, cosechó éxitos con sus álbumes Big Willie Style y Willenium, y temas como 'Miami', 'Men in Blackʼ y 'Gettin Jiggy Wit Itʼ, obteniendo varios gramófonos y obteniendo múltiples discos de platino.

El pasado verano, el artista visitó Marbella por primera vez y cayó rendido ante sus encantos. El cantante fue el invitado honorífico en la 15ª gala solidaria de la Fundación Starlite y acabó embelesado con la música de India Martínez, a la que aplaudió como un flamenco más y rapeó en una subasta solidaria.

Se lo pasó tan bien, que en 2025 volverá a repetir en el festival boutique Starlite, donde ha anunciado un concierto el próximo 26 de julio. Ha nombrado a la velada como An Evening with Will Smith y desde Starlite han asegurado que el artista llevará a su público a un viaje "en directo" por toda su carrera musical.