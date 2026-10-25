Varios asistentes se enzarzaron en una trifulca en la que llegaron a volar sillas por el recinto.

Sillas volando en el combate de boxeo de Samuel Molina: una trifulca entre el público siembra el caos en el Auditorio

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LO ESENCIAL Las claves Una multitudinaria trifulca entre el público obligó a detener durante quince minutos el combate principal de la velada Leyendas II en Málaga. Se vivieron momentos de caos y un conato de estampida en el auditorio municipal debido al lanzamiento de sillas entre los asistentes. Pese a los incidentes y a las críticas por la falta de seguridad en la entrada, el combate se reanudó y terminó con la victoria del malagueño Samuel Molina.

La velada de boxeo Legendas II, celebrada este sábado en el auditorio municipal de Cortijo de Torres, en Málaga, terminó con una pelea entre el público.

Ocurrió durante el último combate de la noche, el que enfrentaba al malagueño Samuel Molina con Mido, que tuvo que pararse durante quince minutos hasta que el equipo de seguridad pudo reconducir la situación

Varios asistentes se enzarzaron en una trifulca en la que llegaron a volar sillas por el recinto en un momento crítico para ambos boxeadores en el ring. La situación provocó un conato de estampida entre otras personas del público, por el miedo a que ocurriera algo grave.

Este periódico no ha podido confirmar si se han producido heridos o detenciones a raíz de lo ocurrido.

El evento se desarrolló con normalidad durante toda la tarde, en la que se disputaron varios combates. Los incidentes llegaron al final, con el duelo más esperado de la jornada ya en marcha y el púgil malagueño sobre el ring.

La velada, promocionada por Megalodon Box Promotion, se había anunciado como “la velada más importante del año”.

El cartel incluía, además de Molina, nombres como Owen, Nizar, Yamila Sukhi, Junior “The Black Tiger”, Antonio “El Gallo”, Finamore Pascual, A. Heredia “El Pelao” o Falito Conde.

La organización del evento ha recibido muchas críticas que han llegado a este periódico. Según el relato de algunos de los asistentes, estos tuvieron que soportar grandes colas para acceder al auditorio, "con apenas dos personas encargadas de recoger las entradas y de realizar los cacheos en la puerta".

Afortunadamente todo quedó en un susto y se pudo acabar el combate, donde el malagueño venció a Mido. Algunos aficionados de verdad al boxeo han declarado en redes sociales que lo ocurrido "fue bochornoso" y que es una manera "muy fea" de "cargarse una velada histórica". "Es una falta de respeto al deporte, al resto del público, a los profesionales y los trabajadores", sostiene un seguidor.