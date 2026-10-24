El gran parque de atracciones junto al Plaza Mayor de Málaga ya tiene fecha de apertura: es antes de Navidad

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LO ESENCIAL Las claves El nuevo parque de ocio Sould Park, situado junto a Plaza Mayor en Málaga, abrirá sus puertas el próximo sábado 19 de diciembre. El proyecto abarca una superficie de 15.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión cercana a los 15 millones de euros. Las instalaciones contarán con una gran montaña rusa, una bolera con 20 pistas de alta tecnología, minigolf tematizado, supertobogán y lago artificial. La oferta de entretenimiento se completará con espacios de restauración, food trucks, zona de camas elásticas y eventos en vivo.

El gran parque de ocio que Sould Park levanta junto al centro comercial Plaza Mayor y el outlet de McArthurGlen ya tiene fecha de apertura. La empresa, con sede en Fuengirola, ha anunciado que abrirá sus puertas el próximo sábado 19 de diciembre.

El anuncio llega 11 días después de que la compañía difundiera en redes sociales varios vídeos promocionales con mensajes como “Queda superpoco”, que ya apuntaban a una inauguración inminente.

Las obras encaran su recta final y el recinto ya deja ver desde el exterior una de sus atracciones más llamativas, una gran montaña rusa que se distingue desde los alrededores del complejo.

La apertura llega varios meses después de lo previsto en un principio. En febrero, la empresa aceleraba los trabajos con la vista puesta en abrir el parque en verano.

El proyecto, una de las grandes apuestas de la compañía, contempla un espacio de ocio familiar con atracciones, restauración y actividades para distintos públicos. La propuesta combina instalaciones recreativas al aire libre con una amplia oferta de entretenimiento bajo techo.

Entre los elementos anunciados figuran un minigolf tematizado, una bolera de gran formato, coches de choque, un supertobogán y una zona de camas elásticas. La oferta se completa con espacios de restauración, food trucks y actividades y eventos en vivo. El proyecto contempla asimismo un lago artificial.

La bolera será otro de los grandes reclamos del parque. Contará con una veintena de pistas de alta tecnología.

El complejo se levanta sobre dos parcelas situadas junto a Plaza Mayor, en un enclave próximo al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que apunta a que será también un reclamo turístico.

La compañía ha aprovechado la cuenta atrás para lanzar un llamamiento a emprendedores. En su última publicación en Instagram pregunta a sus seguidores si tienen “una idea de negocio” y si les gustaría “formar parte de esta aventura”, y les invita a escribir por mensaje directo a su cuenta, @souldpark_es.

Los planes presentados en febrero contemplaban una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 15 millones de euros. La propuesta busca aprovechar la afluencia de público al área comercial para sumar una nueva oferta de ocio a la zona.