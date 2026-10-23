Los constructores recurren el proyecto para soterrar la avenida de Valle-Inclán en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga ha presentado un recurso especial contra el pliego de licitación para soterrar la avenida de Valle-Inclán. El contrato de la obra, considerada clave para mejorar la movilidad al norte de la ciudad, sale a licitación por un presupuesto cercano a los 27 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de un túnel principal de 660 metros y un segundo paso inferior unidireccional de 230 metros hacia la calle Martínez de la Rosa. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución total de 35 meses, distribuidos entre la redacción del proyecto constructivo, la fase de aprobación y la ejecución del soterramiento.

El proyecto para soterrar la avenida de Valle-Inclán a la altura del Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa, en Málaga, se enfrenta a un nuevo trámite administrativo.

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga ha presentado un recurso especial en materia de contratación contra uno de los requisitos exigidos a las empresas que quieran optar al contrato para redactar el proyecto constructivo y ejecutar las obras.

El recurso, interpuesto el pasado 19 de octubre ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga, cuestiona la clasificación empresarial B-2-6 incluida en los pliegos de la licitación. Este requisito figura en el apartado dedicado a la solvencia de los empresarios y establece las condiciones de clasificación exigidas para participar en el procedimiento.

El anuncio publicado por el Consistorio detalla que la entidad recurrente no ha solicitado la adopción de medidas cautelares, por lo que no consta en este anuncio una petición de suspensión cautelar del procedimiento.

La controversia administrativa se produce en torno a una actuación que el Ayuntamiento considera estratégica para mejorar la movilidad en la zona norte de la capital y aliviar los problemas de circulación que afectan a uno de los principales nudos viarios de la ciudad.

Un contrato de 27 millones

El contrato comprende tanto la redacción del proyecto constructivo como la ejecución de las obras de soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en su intersección con el Camino de Suárez, la calle Martínez de la Rosa y los accesos a las barriadas de Carlinda, La Corta y San Alberto.

El presupuesto de licitación asciende a 26.799.780,55 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 1.449.979,30 euros corresponden a los trabajos iniciales y a la redacción del proyecto, mientras que los 25.349.801,25 euros restantes se destinan a la ejecución de las obras.

La planificación contempla dos fases principales: una primera de ocho meses para redactar el proyecto de construcción y una segunda de 22 meses para desarrollar los trabajos. Entre ambas se prevé un periodo de hasta cinco meses para el visado, la supervisión y la aprobación del proyecto.

Antes de impulsar la contratación, el Ayuntamiento realizó una consulta preliminar del mercado, iniciada el 23 de julio, para conocer la capacidad de respuesta de las empresas ante una actuación de esta dimensión y ajustar las condiciones técnicas y económicas del contrato.

Cuatro empresas constructoras respondieron a esa consulta. De ellas, dos autorizaron expresamente la publicación de su participación: Sando y Acciona. Esta fase tenía como finalidad recopilar información sobre los medios técnicos disponibles, los requisitos de solvencia y los posibles obstáculos que pudieran limitar la concurrencia. La participación en la consulta no equivale a presentar una oferta ni supone la adjudicación del contrato.

Dos túneles

La actuación pretende resolver los problemas de congestión que se registran de forma habitual en la confluencia de Valle-Inclán con el Camino de Suárez y Martínez de la Rosa.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, este entorno soporta intensidades medias diarias cercanas a los 55.000 vehículos en ambos sentidos, con retenciones que se extienden a las vías adyacentes y dificultan los desplazamientos entre la zona norte y el centro de Málaga.

La solución diseñada contempla un paso inferior para canalizar el tráfico principal de la avenida de Valle-Inclán y permitir su circulación continua en sentido este-oeste, sin las interferencias de los movimientos transversales.

Este soterramiento tendrá una longitud total de 660 metros, de los que 180 metros corresponderán al falso túnel y el resto a las dos rampas de acceso. Dispondrá de cuatro carriles, dos por sentido.

El proyecto incorpora, además, un segundo paso inferior para facilitar el movimiento de los vehículos que circulen desde el oeste por Valle-Inclán y se dirijan al centro a través de la calle Martínez de la Rosa. Este túnel será unidireccional, tendrá un único carril y alcanzará una longitud total de 230 metros, con 150 metros de falso túnel y 80 metros de rampa de salida.