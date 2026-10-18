Del olvidado barrio popular al mercado inmobiliario de lujo: así cambia El Perchel de Málaga

Localización de la nueva promoción de Dazia en Callejones del Perchel, en Málaga. Dazia

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LO ESENCIAL Las claves El Perchel, histórico barrio de Málaga con siglos de tradición popular y mencionado en 'Don Quijote', vive una profunda transformación inmobiliaria de lujo. La promotora Dazia Capital levantará la promoción Perchel by Darya Homes con 138 viviendas, cuyos precios parten desde los 390.000 euros hasta superar el millón con IVA. El proyecto residencial en los Callejones del Perchel se iniciará antes del verano de 2027 y se completará con un inmueble de 51 apartamentos de 'flex living' para estancias temporales. La operación se consolida tras alcanzar acuerdos económicos con los antiguos inquilinos, provocando el cambio definitivo del tejido social e identitario del histórico barrio.

Enrique Gutiérrez y Juan Antonio Rodríguez jugaban al fútbol por las calles de El Perchel cuando eran niños.

Se conocían de toda la vida y compartían una identidad que iba mucho más allá de la dirección que figuraba en sus documentos. Eran percheleros. Y, aunque con el paso de los años terminaron marchándose, así han seguido sintiéndose.

Cuando ambos repasaban la historia del barrio, hace casi dos años, la nostalgia se mezclaba con la constatación de una transformación que venía de lejos. "Yo he visto cómo ha decaído el barrio. Todas las casas antiguas las he visto caer", lamentaba Enrique.

"El barrio de verdad se perdió hace tantísimos años", añadía, consciente de que buena parte de aquella Málaga popular había desaparecido bajo el avance de las grandes operaciones urbanísticas.

El Perchel no es un enclave cualquiera en la historia de la ciudad. Su nombre quedó recogido en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En el capítulo tercero de la primera parte, el escritor incluyó "los Percheles de Málaga" entre los lugares por los que había pasado el protagonista de su relato.

La referencia literaria da cuenta de la popularidad que había alcanzado aquel barrio, vinculado durante siglos a la actividad marinera, al secado del pescado y, más tarde, a la industria y a la vida obrera malagueña. El Ayuntamiento de Málaga recuerda esa mención en su reseña histórica del barrio.

De aquella trama de calles, casas y corralones queda hoy casi nada.

La transformación no comenzó con la última gran operación inmobiliaria: la prolongación de la Alameda y la apertura de la actual avenida de Andalucía ya alteraron profundamente el barrio durante la segunda mitad del siglo XX, al dividirlo en Perchel Norte y Perchel Sur y hacer desaparecer una parte importante de su tejido urbano. Desde entonces, nuevas edificaciones y grandes vías han ido cambiando el paisaje.

Pero el proceso sigue dejando capítulos. El más reciente tiene como escenario los Callejones del Perchel, donde la promotora Dazia Capital desembarcó a finales de 2021 tras adquirir varios bloques de viviendas.

En aquellos inmuebles todavía residían inquilinos que llevaban décadas en el barrio. La operación abrió un conflicto que enfrentó el proyecto de renovación residencial con el deseo de muchos vecinos de permanecer en sus casas.

El desenlace llegó a través de acuerdos con buena parte de los residentes, después de meses de tensión y negociación. Para algunos, la marcha supuso cerrar una etapa vital; para la promotora, despejó el camino para levantar nuevos edificios. En enero de 2024, la mayoría de los inquilinos había alcanzado ya un acuerdo para abandonar los inmuebles tras importantes compensaciones económicas y otras soluciones negociadas.

Viviendas de cientos de miles de euros

La nueva promoción de Dazia representa el siguiente paso de esa metamorfosis. Bajo la marca Perchel by Darya Homes, el proyecto contempla 138 viviendas de hasta cuatro dormitorios.

El precio más bajo es de 355.000 euros (390.000 euros con IVA) y corresponde a un estudio de unos 55 metros cuadrados. A partir de aquí, los precios suben a los 405.000 euros (445.000 euros con IVA) para una vivienda de un dormitorio; a los 475.000 euros (522.500 euros con IVA) para los dos dormitorios (105 metros), y a los 975.000 euros (1.072.500 euros con IVA) para la vivienda de tres dormitorios (130 metros cuadrados). Todos los precios incluyen garaje y trastero.

La diferencia con el paisaje residencial que describían los antiguos vecinos resulta evidente. En el lugar de los bloques que durante décadas albergaron a familias en régimen de alquiler se prepara ahora una promoción dirigida a compradores capaces de afrontar precios elevados.

La nueva oferta no es una excepción aislada en el entorno: una revisión de los anuncios inmobiliarios de Perchel Sur y zonas próximas permite encontrar más de un centenar de viviendas a la venta, entre ellas inmuebles anunciados por encima del millón de euros.

No todos los anuncios recogidos en Idealista corresponden a los Callejones del Perchel ni a la parcela de la nueva promoción. Pero sí dibujan una fotografía del nivel de precios que ha alcanzado una zona céntrica sometida a una profunda renovación.

La compañía prevé iniciar las obras antes del verano de 2027 y calcula un plazo de ejecución de alrededor de dos años, con las primeras entregas en los primeros meses de 2029.

A esa apuesta residencial se suma otra fórmula de alojamiento. Dazia ha reservado un inmueble de unos 2.000 metros cuadrados para desarrollar 51 apartamentos de flex living, concebidos para estancias temporales que pueden abarcar desde varias semanas hasta varios meses.

La transformación de El Perchel tiene una dimensión que no aparece en los planos de las promociones ni en los portales inmobiliarios. Es la de quienes nacieron allí, crecieron entre sus calles y han tenido que trasladar su vida a otros puntos de Málaga mientras el paisaje de su infancia desaparecía.

Francisco Gutiérrez, antiguo Defensor del Ciudadano y uno de los interlocutores de los residentes durante el conflicto con Dazia, defendía que El Perchel conservaba una identidad propia incluso para quienes ya no vivían allí. "Somos miles los malagueños que aunque no vivimos en él, pero que hemos nacido aquí", explicaba.