La ampliación del PTA de Málaga da un nuevo paso: nueve aspirantes para diseñar su segunda gran expansión

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Nueve empresas y UTE optan al contrato de 1,08 millones de euros para redactar el proyecto de urbanizaci#n y la direcci#n de obra de la segunda gran ampliaci#n del PTA de M#laga. La mesa de contrataci#n ha admitido directamente a tres candidaturas, mientras que las seis restantes deber#n subsanar o aclarar la documentaci#n presentada. La expansi#n sumar# casi 570.000 metros cuadrados de suelo con una inversi#n prevista de 18,44 millones de euros para obras de ejecuci#n de viales, infraestructuras y zonas verdes. El nuevo sector incluir# espacios de I+D+i, oficinas, usos comerciales y hoteleros, parcelas para construir hasta 200 viviendas y reserva de suelo para futuras conexiones de Metro y Cercan#as.

La segunda gran ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, empieza a tomar forma administrativa.

Nueve empresas o uniones temporales de empresas (UTE) concurren al contrato para redactar el proyecto de urbanización de la futura extensión de la tecnópolis, un desarrollo que permitirá incorporar casi 570.000 metros cuadrados de suelo y que aspira a reforzar la capacidad del recinto para acoger nuevas compañías tecnológicas y actividades de investigación.

La mesa de contratación examinó la documentación administrativa de las nueve ofertas en su reunión del pasado 6 de octubre. El resultado de esta primera revisión deja a seis licitadoras con requerimientos de subsanación o aclaración y a otras tres admitidas sin necesidad de aportar documentación adicional en esta fase.

El contrato tiene un valor estimado de 900.000 euros, que asciende a 1.089.000 euros con IVA. La licitación abarca la redacción del proyecto de urbanización, el estudio de seguridad y salud y los trabajos de dirección de las futuras obras, además de la coordinación de seguridad y salud durante su ejecución.

El plazo para presentar ofertas concluyó el 30 de septiembre. El calendario previsto en la licitación sitúa el inicio del contrato en enero de 2027 y extiende su horizonte hasta finales de 2033, en función de las fases previstas para el desarrollo.

Estas son todas las empresas:

Empresa o candidatura ARCHITECT FRANCISCO JAEN UTE TRABAJOS OBRA CIVIL INGENIERIA SLL - MARBE INGENIERIA SL DCOD INGENIERIA SL ACTIVIDADES DE CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y SERVICIOS AVANZADOS SL UTE BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS SRLL - GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL IRTENE SL CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERIA SA IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES SL

Seis ofertas deben completar la documentación

Antes de continuar el procedimiento, seis de las nueve candidaturas deberán completar o aclarar distintos aspectos de la documentación presentada.

Entre ellas figura la oferta de Architect Francisco Jaén, a la que se requiere el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), documentación sobre solvencia económica y técnica, información sobre la experiencia empresarial y la identificación de los profesionales que integrarían el equipo técnico, junto con sus currículos y titulaciones. También debe corregir la documentación relativa a los medios comprometidos y aclarar las condiciones de una UTE con Construcciones Uxcar 97.

La empresa DCOD Ingeniería debe aclarar cómo garantizará la ejecución directa del servicio de coordinación de seguridad y salud, que el pliego establece que no puede subcontratarse.

Por su parte, Actividades de Consultoría Técnica, Investigación y Servicios Avanzados deberá completar la documentación sobre solvencia y experiencia, identificar a los integrantes del equipo técnico y aportar los compromisos de adscripción de medios y la declaración relativa a las obligaciones en materia de discapacidad.

También deberá subsanar documentación Consultora Aragonesa de Ingeniería, a la que se pide acreditar la solvencia económica y técnica, aportar la experiencia exigida e identificar a los profesionales y medios destinados al contrato.

En el caso de IDOM Consulting, Engineering, Architecture, la mesa requiere identificar a los profesionales que asumirán la redacción del proyecto y la dirección facultativa, además de completar la documentación relativa a los medios personales, sus currículos y titulaciones.

La sexta oferta afectada es la de Estudio 7 Soluciones Integrales, a la que se solicita aportar el anexo relativo a la solvencia técnica y profesional, que no constaba en la documentación presentada, así como las titulaciones de los integrantes del equipo técnico.

Tres admitidas sin subsanación

Frente a estas seis ofertas, la mesa de contratación admite sin necesidad de requerimiento a otras tres licitadoras, sin perjuicio de las comprobaciones posteriores que procedan si alguna resulta propuesta como adjudicataria.

Se trata de la UTE formada por Trabajos Obra Civil Ingeniería SLL y Marbe Ingeniería SL; la UTE integrada por Bepefa Gestión de Negocios Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y Gestión Integral del Suelo SL; e IRTENE SL.

La contratación de estos servicios constituye uno de los pasos necesarios para desarrollar el sector SUS-CA.23, denominado 'Extensión PTA', la principal bolsa de crecimiento prevista para el parque tecnológico malagueño.

El planeamiento contempla una ampliación de casi 570.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 18,44 millones de euros para las obras de urbanización.

Esa cantidad corresponde a la ejecución de viales, infraestructuras, zonas verdes y otros servicios necesarios para poner los nuevos terrenos en condiciones de desarrollo; es distinta del presupuesto destinado a redactar el proyecto y dirigir los trabajos.

La urbanización se plantea en dos grandes fases. Antes de que puedan ejecutarse las obras, será necesario completar la redacción técnica y tramitar los procedimientos correspondientes para contratar su construcción.

La licitación actual establece un máximo de 28 semanas para redactar el proyecto, contadas desde el día siguiente a la formalización del contrato. El pliego contempla la posibilidad de reducir ese plazo en cuatro semanas si la adjudicataria ofrece la mejora prevista en los criterios de adjudicación.

La nueva extensión no se plantea únicamente como una reserva de suelo para empresas. El plan parcial configura un espacio con usos empresariales, dotacionales y residenciales, con el objetivo de complementar la actividad económica del PTA y atender las necesidades asociadas a su crecimiento.

La mayor parte del suelo se reserva para actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como para oficinas, con cerca de 208.000 metros cuadrados. El planeamiento contempla también más de 30.800 metros cuadrados para usos hoteleros, comerciales, culturales y residenciales, entre los que se incluyen parcelas para construir hasta 200 viviendas.

A estas superficies se suman 4.597 metros cuadrados para servicios de interés público y social, 38.400 metros cuadrados para comunicaciones y transportes y 43.804 metros cuadrados destinados a aparcamientos públicos.

La red viaria ocupará 83.763 metros cuadrados, mientras que las zonas verdes públicas alcanzarán los 133.385 metros cuadrados.

El desarrollo también reserva espacio para las necesidades futuras de movilidad de una tecnópolis que podría llegar a acoger a unas 50.000 personas.

Entre las posibilidades contempladas figura la prolongación de las conexiones ferroviarias, tanto del Metro como de Cercanías, aunque su eventual ejecución dependerá de los proyectos y decisiones que correspondan a las administraciones competentes.