"Victoria, Carmen, Miguel...": De la Torre pone nombre a los pisos sociales de Málaga en plena polémica por Maricarmen

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, puso nombre y apellidos a los beneficiarios de las viviendas sociales durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Entre 2023 y 2026, el Ayuntamiento de Málaga ha entregado 214 viviendas a familias en riesgo de exclusión social, 44 de ellas a mayores de 65 años. De la Torre defendió la política municipal de vivienda, resaltando que Málaga superará las 5.000 viviendas públicas antes de 2026 y ha invertido 600 millones de euros en vivienda protegida desde el año 2000. Desde 2015, el Ayuntamiento ha evitado el desahucio de más de 8.700 familias y ha concedido casi 1.500 ayudas al alquiler a personas en exclusión social.

"Victoria, José Vicente, Carmen, Clara, Miguel, Constancia, Antonia, Belén, Josefa, Encarnación...". El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decidido este miércoles poner nombres y apellidos a la política municipal de vivienda durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La relación llamó especialmente la atención por el contexto en el que se produce: el debate público generado alrededor del caso de Maricarmen, una mujer cuya situación residencial viene marcando el debate social y político en España.

Aunque De la Torre no ha hecho referencia expresa a Maricarmen, la relación de nombres de mayores beneficiados por las políticas municipales en materia de vivienda evidencia la alusión al caso. "Cada uno de ellos tiene una historia importante como cualquier otra", ha afirmado.

Según los datos ofrecidos durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, entre 2023 y 2026 el Ayuntamiento de Málaga ha entregado 214 viviendas a familias en riesgo de exclusión social. De ellas, 44 correspondieron a personas mayores de 65 años.

De la Torre utilizó precisamente esos casos para defender la actuación municipal en materia de vivienda. "Sus casos demuestran que el Ayuntamiento actúa", sostuvo.

Más de 5.000 viviendas públicas

La intervención del alcalde situó la vivienda como una de las principales prioridades del mandato. De hecho, De la Torre ha afirmado que es "el tema al que más tiempo dedicamos" durante estos años.

En ese balance, aseguró que antes de que termine 2026 Málaga superará las 5.000 viviendas públicas, lo que, según sus datos, situará a la ciudad como el tercer municipio de España por tamaño de su parque público.

El regidor cifró además en 600 millones de euros la inversión realizada en vivienda protegida desde el año 2000.

Junto a la construcción y entrega de viviendas, De la Torre ha puesto sobre la mesa las actuaciones destinadas a familias que afrontan dificultades para mantener su residencia. Según los datos expuestos, desde 2015 el Ayuntamiento ha mediado para evitar el desahucio de más de 8.700 familias.

A ello se suman casi 1.500 ayudas al alquiler concedidas a personas en situación de exclusión social, con una inversión superior a los 15 millones de euros.

El alcalde también destacó el desarrollo de las nuevas promociones de vivienda protegida y, en particular, las primeras entregas del sector Universidad.

Según señaló, 69 viviendas de las más de 1.000 previstas en este ámbito han sido entregadas ya a sus adjudicatarios.

Todo ello forma parte de la estrategia municipal para ampliar el parque público de vivienda en Málaga, en un momento en el que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político y social de la ciudad.

De la Torre ha aprovechado su intervención para comparar la actuación municipal con las medidas impulsadas por el Gobierno central.

El alcalde ha asegurado que el Ejecutivo ha puesto en marcha una línea telefónica y una página web con una oferta de 800 viviendas en el conjunto de España, y criticó que, según sus datos, no haya ninguna en Málaga ni en Andalucía.