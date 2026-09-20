Vídeo de la llegada de la Copa del Mundo al Ayuntamiento de Málaga.

La Copa del Mundo ya está en Málaga: el trofeo llega al Ayuntamiento y puede verse gratis

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Las claves Generado con IA La Copa del Mundo ganada por la Selección Española ya está expuesta en el Ayuntamiento de Málaga. El trofeo podrá visitarse gratuitamente el domingo 20 y lunes 21 de septiembre en el patio de banderas del Ayuntamiento, con acceso organizado por turnos. El martes 22, la Copa estará en el Centre Pompidou Málaga, con entrada libre y acceso por orden de llegada. La exposición inmersiva 'Reyes del Mundo' se inaugura este domingo y Málaga es la primera ciudad en acogerla.

La Copa del Mundo ya está en Málaga. El trofeo que la Selección Española conquistó este verano en Estados Unidos ha llegado a la ciudad y ya se encuentra en el Ayuntamiento, donde permanecerá expuesto este domingo y el lunes antes de trasladarse el martes al Centre Pompidou.

La llegada de la Copa supone el inicio en Málaga de la exposición inmersiva Reyes del Mundo, que recorrerá después distintas ciudades españolas. Los malagueños tienen así la oportunidad de contemplar en persona el trofeo conquistado por España tras el Mundial.

La Copa podrá visitarse este domingo 20 de septiembre en el patio de banderas del Ayuntamiento entre las 14.00 y las 20.00 horas. El lunes 21 permanecerá expuesta de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas.

Los pases gratuitos previstos para acceder al Ayuntamiento ya se han agotado. La visita se organiza en turnos para controlar el acceso y garantizar el desarrollo de la exposición.

La Copa tendrá una segunda parada en Málaga el martes 22 de septiembre. Ese día podrá contemplarse en el Centre Pompidou Málaga, con entrada libre y sin necesidad de adquirir previamente una entrada. El acceso será por orden de llegada y el espacio permanecerá abierto para esta actividad entre las 10.00 y las 21.00 horas.

La inauguración, este domingo

La inauguración oficial de la exposición tendrá lugar este domingo a las 11.30 horas en el Ayuntamiento de Málaga. Está prevista la participación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La iniciativa permitirá acercar a los aficionados un trofeo que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del triunfo de la Selección Española en el Mundial. Málaga es, además, la primera ciudad que acoge esta exposición itinerante.