Más de 164 vueltas a la Tierra: los 6,6 millones de kilómetros que acumula el Metro de Málaga desde 2020

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga ha recorrido 6.596.761 kilómetros comerciales desde 2020, equivalente a más de 164 vueltas a la Tierra. La explotación del metro atravesó tres etapas: pandemia, recuperación progresiva y ampliación al Centro Histórico. En 2023, la llegada del metro a Atarazanas y la reducción de intervalos incrementaron los kilómetros recorridos en un 19% respecto al año anterior. En 2024 y 2025, el servicio se consolidó con más de 1,29 millones de kilómetros comerciales anuales, el mayor registro alcanzado.

El Metro de Málaga ha recorrido desde 2020 una distancia que permite dimensionar la intensidad de su explotación diaria: 6.596.761 kilómetros comerciales acumulados en seis años.

La cifra, recogida en las cuentas anuales de la sociedad concesionaria, equivale a más de 164 vueltas completas al planeta si se toma como referencia la circunferencia ecuatorial de la Tierra, situada en unos 40.075 kilómetros. También representa más de 17 veces la distancia media entre la Tierra y la Luna.

Detrás de este volumen de kilómetros hay una evolución marcada por tres etapas diferentes: el impacto de la pandemia, la recuperación progresiva del servicio y la ampliación de la red con la llegada del Metro al Centro Histórico.

El ejercicio 2020 fue el más condicionado por la crisis sanitaria. Ese año, los trenes del Metro de Málaga recorrieron 938.775 kilómetros comerciales, frente a los 1.011.415 kilómetros previstos en el plan de servicio, debido a la reducción de la movilidad y de la actividad durante buena parte del año.

Un grupo de viajeros espera para subirse a uno de los trenes del Metro de Málaga. Amparo García

En 2021, la explotación recuperó parte del terreno perdido y alcanzó los 988.135,94 kilómetros, todavía ligeramente por debajo de la previsión inicial, fijada en 1.000.043 kilómetros.

El regreso a la normalidad permitió que en 2022 el suburbano volviera a superar la barrera del millón de kilómetros. Con el trazado todavía limitado hasta El Perchel, el Metro recorrió 1.000.947,27 kilómetros, incluso por encima de los 998.442,51 kilómetros contemplados en el plan de servicio.

El salto tras la llegada a Atarazanas

El cambio de dimensión llegó en 2023 con la puesta en servicio de la ampliación hasta Atarazanas. Aunque el nuevo tramo comenzó a operar a finales de marzo, la incorporación del Centro Histórico y la reducción de los intervalos de paso impulsaron la actividad.

Ese año, el Metro alcanzó los 1.082.900,31 kilómetros comerciales, un 19% más que en 2022.

La nueva configuración de la red quedó plenamente consolidada en 2024 y 2025. En el primero de estos ejercicios, los trenes recorrieron 1.290.170 kilómetros, mientras que en 2025 se alcanzaron los 1.295.833 kilómetros, el registro más alto de la serie disponible.

En apenas dos años, el Metro ha mantenido una explotación cercana a los 1,3 millones de kilómetros anuales, unos 300.000 kilómetros más que antes de la llegada al Centro.

El volumen alcanzado en 2025 permite visualizar la dimensión del servicio. Los 1.295.833 kilómetros recorridos durante el pasado ejercicio equivalen a más de 32 vueltas completas a la Tierra.