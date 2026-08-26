El alcalde de Málaga reclama en Ceuta una respuesta conjunta a la crisis migratoria: "Es un asunto de integridad territorial"

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visita Ceuta y respalda la necesidad de una respuesta conjunta de España y Europa ante la crisis migratoria. De la Torre propone crear becas para menores marroquíes en Ceuta, facilitando su formación profesional en Marruecos para reducir la presión migratoria. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, agradece el apoyo de Málaga y destaca la importancia de defender la integridad territorial española. Vivas denuncia la falta de un censo claro y de un plan de actuación tras la entrada masiva de personas en julio, reclamando el retorno de los migrantes a Marruecos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su respaldo a Ceuta en una visita a la ciudad autónoma este miércoles, un viaje que no había podido realizar antes por coincidir con la celebración de la Feria de Málaga, según ha apuntado. Durante su intervención, ha insistido en la necesidad de que España se alinee con la estrategia europea frente a la crisis migratoria, subrayando que la frontera ceutí es, en última instancia, frontera de la Unión Europea.

De la Torre ha mantenido una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y posteriormente ambos han comparecido en rueda de prensa. El regidor malagueño ha defendido que el desafío "trasciende la problemática local" para convertirse en un asunto de integridad territorial que compete tanto a España como a Europa.

De la Torre ha sido recibido a las puertas del edificio institucional, en un ambiente que el propio alcalde ha descrito como "de emoción sincera, de dolor, de identificación, de devoción".

El mandatario malagueño ha querido dejar claro que, aunque no pudo viajar antes por la feria, ha mantenido contacto telefónico constante con Vivas durante esas semanas, y ha reclamado públicamente solidaridad con Ceuta ante lo que ha calificado como una situación de "invasión".

De la Torre ha planteado además una propuesta concreta: la creación de becas para menores marroquíes llegados a Ceuta, de manera que puedan completar su formación profesional en centros educativos de Marruecos en especialidades útiles para el propio país.

El alcalde ha defendido que "el capital humano de cualquier país o territorio es lo más importante que se tiene" y ha abogado por que la cooperación entre Europa y África se oriente a preparar a la población africana para que encuentre oportunidades en sus países de origen, reduciendo así la presión migratoria hacia el continente europeo.

El regidor malagueño ha puesto como ejemplo la emigración española a Alemania y Suiza en los años sesenta, señalando que quienes se marcharon lo hicieron por falta de oportunidades laborales en España, y que de haber existido esas oportunidades se habrían quedado.

Ha trasladado esa reflexión al contexto africano actual, apostando por una cooperación que evite que lo ocurrido en Ceuta se convierta en un "efecto llamada".

De la Torre ha reivindicado también la relación histórica entre ambos territorios, recordando que Melilla perteneció en su día a la provincia de Málaga, y ha defendido que la conexión aérea entre las dos ciudades permite profundizar en una colaboración que ya se venía gestando antes de la crisis, con intercambios en materia de turismo, desarrollo tecnológico y servicios urbanos entre técnicos de ambas administraciones.

Declaración institucional

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido la presencia de De la Torre y ha destacado que fue uno de los primeros responsables políticos en interesarse por la situación de la ciudad autónoma, ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento de Málaga "en lo que hiciera falta".

Vivas ha recordado también que el alcalde malagueño impulsó una declaración institucional de apoyo a Ceuta que ha calificado de "hito histórico".

El presidente ceutí ha subrayado que, más allá de los proyectos estratégicos de colaboración entre ambas ciudades, la prioridad inmediata es "salvar a Ceuta". Vivas ha defendido que lo ocurrido no es justo, al considerar que la entrada masiva de personas a finales de julio vulneró la frontera y la integridad territorial española, alterando la forma de vida de los ceutíes y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y servicios como la sanidad.

Vivas ha denunciado que, un mes después de los hechos, todavía no existe un censo claro de las personas que entraron en la ciudad ni se ha dado ningún paso significativo hacia lo que considera la única vuelta a la normalidad posible, que es el retorno a Marruecos de quienes cruzaron la frontera los días 30 y 31 de julio.

El presidente ha afirmado no tener respuestas claras sobre si existe un plan de actuación, los medios disponibles, el respaldo jurídico o el horizonte temporal de las gestiones en marcha.

El mandatario ceutí ha anunciado que trasladará estas reivindicaciones esa misma tarde en la constitución del Comité de Seguimiento del Mando Único, y que apelará también a las Cortes Generales, al poder judicial y a las instituciones europeas, con una agenda de contactos prevista a partir del día 7.

Vivas ha insistido en que la integridad territorial española es "como un cristal" que, de romperse por Ceuta, queda rota para el conjunto del país, y ha expresado su confianza en el "coraje" de los ceutíes y en el respaldo del resto de España.