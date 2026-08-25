Cuatro empresas se interesan por soterrar Valle-Inclán: un proyecto "estratégico" de casi 27 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro empresas, entre ellas Sando y Acciona, han mostrado interés en el soterramiento de la avenida Valle-Inclán en Málaga, un proyecto valorado en casi 27 millones de euros. La obra prevé un paso inferior de 660 metros para mejorar la circulación y una glorieta elíptica que ordenará el tráfico en una intersección congestionada con hasta 55.000 vehículos diarios. El proyecto, considerado estratégico para la movilidad, busca regenerar la zona, facilitar el tránsito entre barrios y mejorar la seguridad peatonal. La ejecución se dividirá en dos fases: redacción del proyecto y obras, con una duración total prevista de 31 meses, y el inicio de los trabajos de campo y redacción estimado para 2027.

Cuatro empresas constructoras han respondido a la consulta preliminar del mercado impulsada por el Ayuntamiento de Málaga para la ejecución del proyecto y la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

De esas 4 entidades, 2 han dado su consentimiento para que se publique su participación, tal como contempla la normativa para este tipo de procedimiento: Sando y Acciona.

La consulta preliminar del mercado, iniciada por el Ayuntamiento el 23 de julio, está recogida en el artículo 115 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Su finalidad es testar a las empresas susceptibles de estar interesadas en una obra de esta envergadura constructiva y económica y mejorar los pliegos de condiciones que regirán la licitación, en concreto el pliego de prescripciones técnicas.

El procedimiento, previo a la licitación y dirigido a constructoras, consorcios y agrupaciones de empresas dedicadas a la redacción de proyectos o la construcción de obras civiles, ha perseguido varios objetivos.

Entre ellos, informar a los operadores económicos sobre las características del proyecto y recopilar información técnica que permita configurar los requisitos de solvencia, los criterios de adjudicación y la estructura del contrato.

También ha buscado identificar posibles obstáculos o riesgos que pudieran limitar la concurrencia y evaluar la capacidad del mercado para absorber un contrato con un Presupuesto Base de Licitación de 26.799.780,55 euros, IVA incluido.

De ese importe, 1.449.979,30 euros se destinarán a la primera fase de trabajos de campo y redacción del proyecto, y 25.349.801,25 euros a la segunda fase de ejecución de las obras.

El plazo de ejecución previsto es de 31 meses y se divide en 2 fases. La primera, de 8 meses, corresponde a la redacción del Proyecto de Construcción; la segunda, de 22 meses, a la ejecución de las obras. Entre ambas se contempla un periodo de un máximo de 5 meses para el visado, la supervisión y la aprobación del proyecto.

La licitación del contrato de Proyecto y Obra está prevista para el tercer trimestre de este año. El inicio de la redacción del proyecto de construcción se contempla para el primer trimestre de 2027 y el arranque de las obras, para el segundo trimestre de 2028.

Un nudo congestionado

Desde el Ayuntamiento han recordado que la intersección de la avenida de Valle-Inclán con el Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa se encuentra congestionada casi de forma permanente en alguno de sus sentidos, con intensidades medias diarias cercanas a los 55.000 vehículos al día en ambos sentidos y grandes colas en hora punta.

Esas colas generan un efecto en cadena que se extiende a las vías adyacentes, como el ramal de salida de la MA-20 hacia la avenida Valle-Inclán o las calles Martínez de la Rosa y Camino de Suárez, y dificultan la accesibilidad entre la zona norte y el centro de la ciudad.

Para resolver la congestión, el Ayuntamiento prevé licitar en las próximas semanas el contrato de Proyecto y Obra, con el que se configurará un nudo viario con una glorieta superior que articulará los movimientos en superficie. El Consistorio ha calificado la actuación de proyecto "estratégico" para la mejora de la movilidad.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es transformar la intersección para que el tráfico sea lo más fluido posible en todos los movimientos, garantizar el acceso a las calles confluyentes y generar nuevos espacios públicos. La actuación persigue también una regeneración urbana en superficie que facilite el tránsito entre las barriadas de Miraflores y Carlinda y mejore la seguridad del peatón.

Dos túneles y una glorieta elíptica

La propuesta contempla la remodelación integral de la intersección. El tráfico principal de la avenida de Valle-Inclán se canalizará mediante un paso inferior que permitirá mantener la circulación continua en sentido este-oeste y evitará la regulación semafórica y las interferencias con los movimientos transversales.

El soterramiento tendrá una longitud total de 660 metros, de los que 180 corresponderán al falso túnel y el resto a las 2 rampas de acceso, y contará con 4 carriles de circulación, 2 por sentido.

Se ejecutará además un segundo túnel para facilitar el movimiento procedente del oeste por la avenida de Valle-Inclán con destino al centro, a través de la calle Martínez de la Rosa. Será un paso inferior unidireccional de un solo carril, con una longitud total de 230 metros, de los que 150 serán en falso túnel y 80 de rampa de salida.

En superficie se construirá una glorieta de geometría elíptica y 2 carriles de circulación, que ordenará las conexiones entre la avenida de Valle-Inclán, el Camino de Suárez y las calles Martínez de la Rosa, Galeno y Alcalde José Luis Estrada.

La glorieta permitirá mantener los movimientos entre los 6 ramales del nudo y canalizar las conexiones entre los barrios del norte y el sur de la avenida. Su isleta central, de unos 5.000 metros cuadrados, incorporará espacios ajardinados y mobiliario urbano. El proyecto contempla, de forma inicial, conservar los aparcamientos existentes en el entorno de la Rotonda de Suárez.