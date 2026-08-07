Alerta en Málaga por el virus del Nilo: detectado en mosquitos junto al Guadalhorce

Uno de los mosquitos transmisores del Virus del Nilo. EP Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA Detectado el virus del Nilo Occidental en mosquitos en el entorno del río Guadalhorce, Málaga, activando el protocolo de alerta hasta el 3 de septiembre. No se han registrado casos de transmisión a personas ni en animales; la alerta responde únicamente a la circulación del virus en mosquitos. El Ayuntamiento ha reforzado fumigaciones, inspecciones y controles en Campanillas y otros humedales cercanos para prevenir la proliferación de mosquitos. Se recomienda a la población evitar acumulaciones de agua, instalar mosquiteras y usar ropa adecuada y repelentes para reducir el riesgo de picaduras.

Málaga ha activado una nueva fase de su protocolo de vigilancia y control del virus del Nilo Occidental después de que se detectara la presencia del virus en una muestra de mosquitos tomada en el entorno del río Guadalhorce, en el distrito de Campanillas.

La Junta de Andalucía ha declarado esta zona en alerta hasta el próximo 3 de septiembre, mientras el Ayuntamiento ha reforzado las fumigaciones, las inspecciones y los controles preventivos.

La detección se produjo en el marco del sistema de vigilancia de las poblaciones de mosquitos mediante trampas que se realiza de forma preventiva. La comunicación remitida por la Dirección General de Salud Pública de la Junta se refiere exclusivamente a la presencia del virus en mosquitos y, según ha precisado el Ayuntamiento, no se ha registrado transmisión a personas en la ciudad.

Vista aérea de la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga. EEM

Tampoco se ha comunicado la detección del virus en animales. La alerta, por tanto, responde a la circulación del virus entre los vectores detectados y activa un nivel superior de vigilancia y control en el entorno afectado.

Refuerzo de las fumigaciones en Campanillas

La activación del protocolo municipal se ha producido este viernes y ya ha supuesto el desplazamiento de técnicos municipales y del equipo de la empresa encargada del control de plagas hasta la zona donde se tomó la muestra.

Los trabajos incluyen el refuerzo de las fumigaciones de imbornales y posibles puntos de acumulación de agua, donde pueden desarrollarse las larvas de los mosquitos. También se intensificarán las inspecciones de aguas estancadas y la aplicación de larvicidas biológicos para evitar la proliferación de nuevos ejemplares.

El protocolo contempla además la instalación de más trampas en aquellas zonas en las que se confirme la presencia del vector y la posibilidad de realizar fumigaciones por vía aérea en el entorno del área declarada en alerta.

Las actuaciones no se limitarán a Campanillas. De forma preventiva, el Ayuntamiento ha inspeccionado y reforzado los controles en otros humedales de Málaga y en zonas próximas al Guadalhorce, aunque en estos puntos no se haya detectado circulación del virus.

La alerta permanecerá activa durante cuatro semanas, o hasta que transcurra un periodo equivalente sin que vuelva a detectarse circulación del virus en el territorio afectado.

Málaga mantiene un nivel de riesgo alto

La situación no es completamente nueva para la ciudad. De acuerdo con el mapa de riesgo elaborado por la Junta de Andalucía para la temporada 2026, Málaga está clasificada como municipio de riesgo alto, una categoría que se aplica a localidades donde se ha detectado circulación del virus durante los tres años anteriores.

De hecho, en el mismo punto de muestreo del entorno del Guadalhorce ya se habían producido dos detecciones puntuales en septiembre y octubre de 2025.

El Ayuntamiento cuenta desde hace seis años con un programa específico de vigilancia y control integral de los vectores transmisores de la fiebre del Nilo Occidental, coordinado con la Junta de Andalucía.

El dispositivo incluye la recogida semanal de muestras de mosquitos adultos mediante trampas instaladas en ocho puntos del término municipal, además de la búsqueda de acumulaciones de agua susceptibles de albergar larvas en otros 24 puntos.

Hasta ahora, en las muestras recogidas directamente por el Ayuntamiento no se ha detectado la presencia del virus del Nilo Occidental. El sistema se complementa con tratamientos mediante larvicidas en aguas estancadas y con insecticidas contra ejemplares adultos cuando resulta necesario.

Vigilancia permanente en el Guadalhorce

El programa específico contra el virus se suma al dispositivo ordinario de prevención y control de mosquitos que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año y que se intensifica durante los meses de temperaturas más elevadas.

Las zonas próximas a los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas reciben una atención especial por la presencia de espacios húmedos que pueden favorecer la proliferación de estos insectos.

Entre mayo y septiembre se realizan actuaciones con una periodicidad mensual o quincenal, centradas principalmente en las fases larvarias para evitar la aparición de mosquitos adultos y, cuando es necesario, mediante tratamientos destinados a reducir las poblaciones ya existentes.

Además, el Ayuntamiento atiende las incidencias comunicadas por los vecinos. En lo que va de 2026 se han realizado 74 tratamientos contra mosquitos a petición ciudadana, frente a los 246 efectuados durante todo 2025.

El control se mantiene durante todo el año en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y su entorno, donde se realizan al menos dos inspecciones semanales tanto de mosquitos adultos como de posibles focos de cría.

Qué recomienda el Ayuntamiento para evitar las picaduras

Ante la detección del virus en mosquitos, las autoridades recuerdan la importancia de reducir los lugares donde estos insectos pueden reproducirse y prevenir las picaduras.

En los domicilios se recomienda no dejar recipientes como macetas, juguetes o cubos en los que pueda acumularse agua. Si es necesario mantenerlos en el exterior, deben vaciarse al menos una vez por semana.

En piscinas, estanques y fuentes ornamentales se aconseja mantener correctamente el agua mediante cloración u otros métodos adecuados. También es importante evitar acumulaciones de agua en explotaciones ganaderas.

Para reducir el riesgo de picaduras, se recomienda instalar mosquiteras en puertas y ventanas, utilizar ropa que cubra brazos y piernas, especialmente al atardecer, y evitar mantener las luces encendidas cuando las ventanas estén abiertas.

También se aconseja mantenerse alejado de zonas con agua estancada sin tratar y utilizar repelentes registrados para uso doméstico cuando exista una elevada presencia de mosquitos, especialmente durante las horas de mayor actividad.

El Ayuntamiento recuerda además que los ciudadanos pueden comunicar incidencias relacionadas con la presencia de mosquitos a través del teléfono gratuito 900 900 000, donde los técnicos pueden valorar cada situación y determinar las medidas necesarias.