Málaga refuerza su cruzada contra la venta ilegal en las playas: 180 denuncias en apenas mes y medio

Intervención de la Policía Local de Málaga en la playa de La Malagueta. Policía Local de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha interpuesto 241 denuncias en mes y medio, principalmente por venta ambulante no autorizada en las playas. Entre las infracciones destacan 116 denuncias por venta ilegal de alimentos y bebidas, y 65 por comercialización de ropa y otros enseres. El dispositivo especial de vigilancia también actúa contra acampadas ilegales, presencia de animales en zonas prohibidas y ofertas de servicios como masajes sin autorización. El control policial se extiende desde Churriana hasta Peñón del Cuervo, apoyado por drones, quads y patrullas de agentes uniformados y de paisano.

La Policía Local de Málaga ha intensificado la vigilancia en las playas del municipio desde el inicio de la temporada estival y, en apenas mes y medio, ha interpuesto 241 denuncias por distintas infracciones.

La mayor parte corresponde a la venta ambulante no autorizada, con 116 actas relacionadas con la comercialización ilegal de alimentos y bebidas y otras 65 por la venta de ropa y diversos enseres.

El balance, difundido este jueves por el Ayuntamiento, recoge las actuaciones realizadas desde la puesta en marcha, el pasado 15 de junio, del dispositivo especial de vigilancia de playas, que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre con el objetivo de reforzar la seguridad, garantizar la convivencia y controlar el cumplimiento de la normativa en todo el litoral malagueño.

Uno de los principales focos de actuación de los agentes es la venta de productos alimenticios sin autorización, entre ellos pasteles, refrescos, fruta o combinados con alcohol. La Policía Local recuerda que estos alimentos y bebidas se comercializan sin ningún tipo de control sanitario, lo que supone un riesgo para los consumidores.

Además, el Ayuntamiento advierte de que en los últimos años se ha detectado la presencia de personas que venden mojitos preparados de forma ilegal o incluso alquilan sombrillas sin autorización, actividades que también son objeto de vigilancia.

Objetos intervenidos por la Policía Local de Málaga en las playas de la capital. Policía Local de Málaga

Más control sobre las acampadas

Las acampadas en las playas constituyen otro de los principales objetivos del operativo. En las últimas semanas, la Policía Local ha reforzado la vigilancia especialmente en zonas como La Malagueta y Peñón del Cuervo, donde ha formulado 14 denuncias por este motivo.

Asimismo, los agentes han impuesto siete denuncias por la presencia de animales en playas donde está prohibido su acceso.

En materia de convivencia ciudadana, el dispositivo ha dado lugar a 59 denuncias, entre las que destacan 17 por ofrecer bienes o servicios de manera persistente o intimidatoria, una categoría en la que se incluyen, principalmente, los masajes realizados en la playa por personas sin la cualificación profesional requerida.

El operativo también contempla actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Desde el inicio de la campaña se ha intervenido un arma blanca y se han levantado 36 actas por consumo o tenencia de drogas o sustancias estupefacientes.

El dispositivo de vigilancia se extiende desde Churriana hasta Peñón del Cuervo y cuenta con agentes uniformados y de paisano que patrullan diariamente las playas en turnos de mañana y tarde. Durante la noche, la presencia policial se concentra en los paseos marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso para evitar asentamientos y acampadas ilegales.

Para reforzar estas labores, la Policía Local dispone de drones, quads y un buggy, además de realizar controles sobre estacionamientos indebidos, el uso de vehículos de movilidad personal y bicicletas en zonas prohibidas y la utilización irregular de los varaderos.