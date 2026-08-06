Málaga arranca los primeros trabajos para la nueva gran sede del Ayuntamiento junto al mar: 31,5 millones, 10 plantas...

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia los trabajos para su nueva sede administrativa junto al litoral oeste, con una inversión de 31,5 millones de euros. El edificio tendrá 10 plantas (7 sobre rasante y 3 subterráneas), albergará servicios municipales y contará con un auditorio para 220 personas. La nueva sede permitirá liberar la histórica Casona del Parque, facilitando su futura rehabilitación, postergada por problemas de conservación y falta de financiación. El proyecto busca reorganizar los servicios municipales, mejorar la eficiencia y aprovechar las vistas al mar desde las zonas de trabajo abiertas.

El Ayuntamiento de Málaga pasa de las palabras a los hechos. Apenas dos meses después de anunciar la construcción de un nuevo edificio administrativo en el litoral oeste de la ciudad, el Consistorio ha comenzado a mover la maquinaria para hacer realidad una actuación llamada a transformar su organización interna y, sobre todo, a despejar el camino para la futura rehabilitación de la Casona del Parque.

La primera señal visible de ese avance ya se ha producido. En la parcela donde se levantará el inmueble, junto a Tabacalera y al gran edificio de oficinas de Insur, han comenzado los sondeos geotécnicos.

Los trabajos resultan imprescindibles para conocer las características del terreno y redactar el posterior proyecto de ejecución.

Este paso técnico viene a dar continuidad a lo ocurrido a principios del pasado mes de junio, cuando el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó el proyecto básico del futuro complejo administrativo, dando así un nuevo impulso a una operación estratégica para el Ayuntamiento.

Diseño del nuevo edificio del Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Un edificio de 31,5 millones

La actuación contempla una inversión estimada de 31,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El objetivo es concentrar en este inmueble diferentes órganos centrales y servicios municipales que actualmente ocupan espacios en la Casona del Parque, la histórica sede del Ayuntamiento.

El traslado permitirá liberar buena parte de este emblemático edificio, condición considerada esencial para afrontar una rehabilitación integral que el Consistorio lleva años planteando.

El nuevo complejo se levantará sobre una parcela de 3.192 metros cuadrados situada en el litoral oeste. Tendrá siete plantas sobre rasante destinadas a uso administrativo, una superficie construida de 10.625 metros cuadrados y tres plantas bajo rasante con capacidad para 186 plazas de aparcamiento.

El diseño prevé un acceso principal por la calle Cañada del Tesoro, además de otros dos accesos secundarios.

Tras la entrada principal se ubicará un amplio vestíbulo conectado con un auditorio o sala de usos múltiples con capacidad para unas 220 personas, concebido como un espacio de doble altura y equipado con gradas retráctiles para favorecer distintos usos.

Las seis plantas superiores albergarán las diferentes áreas y servicios municipales que el Ayuntamiento decida trasladar desde la Casona del Parque.

El edificio se organizará en torno a dos núcleos verticales que concentrarán las comunicaciones, los aseos y las instalaciones, mientras que las plantas de oficinas se diseñarán bajo criterios de flexibilidad, minimizando la compartimentación mediante despachos cerrados.

Como criterio general, el proyecto reserva las zonas de trabajo abiertas para la fachada orientada hacia la calle Pacífico, aprovechando las vistas al mar, mientras que los despachos se situarán en la banda opuesta.

La ejecución de este inmueble es clave en la estrategia trazada hace años por el Ayuntamiento de modificar los usos de la Casona del Parque, afectado seriamente por problemas de conservación.

Desde hace 110 años es sede del Ayuntamiento de Málaga, una condición institucional e histórica que lo convierten en uno de los edificios más señeros de la ciudad.

Sin embargo, desde hace tiempo, el edificio, al que dieron forma los arquitectos Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera, está dejando entrever un estado de abandono claro. Al menos en parte de sus instalaciones.

Aunque desde hace años se planean varios proyectos de rehabilitación integral, la falta de financiación ha enterrado las buenas intenciones, prolongándose el envejecimiento de sus instalaciones, por un lado, y aumentando los males que padece desde hace tiempo.

El objetivo final del Consistorio es mejorar la generación, distribución y control de la demanda de energía del inmueble municipal. Y ello actuando en la protección frente a la humedad y colocando una nueva cubierta fotovoltaica.

A esto se sumaba la idea de devolver las tres plantas que el inmueble tenía en su origen, recuperando la cubierta como espacio para la ciudadanía y las plantas baja y primera para la celebración de eventos, exposiciones y conferencias. El segundo nivel se mantenía para uso principalmente administrativo.

La intervención implicaba el traslado de los grupos políticos a la planta baja, así como el control de accesos. Y preveía una escalera que conecta el espacio polivalente con el espacio similar en la planta primera.