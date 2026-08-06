Ni británicos ni alemanes: estos son los turistas que más dinero dejan en Málaga

Un grupo de turistas observan Málaga desde el mirador de La Alcazaba. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Los turistas suizos, daneses y estadounidenses son los que más gastan en Málaga, con un desembolso medio de hasta 321 euros por persona. El gasto medio de los visitantes internacionales en Málaga aumentó un 8,4% en 2025, superando el crecimiento en el número de llegadas. Estados Unidos y Polonia destacan por el fuerte crecimiento en gasto y llegadas, mientras que nuevos mercados como México, Canadá y Japón ganan peso. La gastronomía es ahora la principal actividad receptora del gasto internacional en Málaga, superando a la moda, el ocio y la cultura.

Los turistas que más dinero dejan en Málaga no son los que más se ven por volumen. El liderazgo en gasto medio tiene acento suizo, danés y estadounidense.

Los visitantes procedentes de Suiza encabezan la clasificación con un desembolso medio de 321 euros por persona, seguidos por los de Dinamarca, con 302 euros, y Estados Unidos, con 287 euros, según el informe sobre la evolución e impacto del turismo internacional en la ciudad elaborado con datos de Mastercard.

Los datos dibujan un cambio progresivo en el perfil del visitante internacional de Málaga: un turista con mayor capacidad de consumo, más interesado en experiencias urbanas y que genera un impacto económico más elevado en sectores como la gastronomía, la cultura, el ocio o el comercio.

El crecimiento del turismo internacional en la capital de la Costa del Sol ya no se mide únicamente por el número de viajeros. En 2025, el gasto realizado por visitantes extranjeros aumentó un 8,4%, por encima del ritmo de crecimiento de las llegadas, mientras que el gasto medio por turista alcanzó los 189 euros, un 7,1% más que en 2024.

Además, Málaga es la única de las grandes capitales andaluzas donde este indicador continúa creciendo. Mientras la capital malagueña eleva el gasto medio por visitante, Sevilla lo reduce un 2,6% hasta los 203 euros, Granada baja un 1,2% hasta los 169 euros y Córdoba cae un 3,9% hasta los 127 euros.

Aunque Reino Unido continúa siendo el principal mercado internacional de Málaga por volumen, con el 22,9% del gasto total, los países cuyos visitantes tienen mayor capacidad de consumo ocupan un lugar cada vez más relevante.

El turista suizo se sitúa a la cabeza con 321 euros de gasto medio, seguido por Dinamarca (302 euros) y Estados Unidos (287 euros). También superan la media de la ciudad los visitantes procedentes de Francia (220 euros) y Polonia (217 euros).

Entre todos ellos destaca especialmente Estados Unidos, considerado por el informe como un mercado estratégico para Málaga. El gasto de los visitantes estadounidenses creció un 8,9% en 2025, mientras que las llegadas aumentaron un 11,8%, el mayor crecimiento registrado entre las principales capitales andaluzas.

Además, su patrón de consumo aporta un valor añadido especialmente interesante para determinados sectores. El turista estadounidense dedica el 21% de su gasto a la restauración y presenta un peso del alojamiento un 56% superior a la media de la ciudad.

Los nuevos mercados ganan peso

Junto a los mercados tradicionales, Málaga está ampliando su mapa internacional con países que aportan crecimiento y mayor capacidad de consumo.

El mayor incremento del gasto lo protagoniza Polonia, con un aumento del 23,5% durante 2025. También avanzan con fuerza México, con un crecimiento del gasto del 18,3%, y Canadá, que mantiene uno de los desembolsos medios más elevados, con 266 euros por visitante.

Japón destaca especialmente por el crecimiento de sus llegadas, que aumentaron un 28,6%, reforzando la diversificación de la demanda internacional de la ciudad.

Mientras tanto, Reino Unido mantiene su posición dominante, aunque con un peso relativo menor que antes de la pandemia. Los turistas británicos concentran actualmente el 22,9% del gasto internacional, seguidos de Países Bajos (9,9%), Alemania y Francia (6,8% cada uno) e Italia (4,6%).

La gastronomía gana la batalla

El cambio de perfil del turista también se refleja en la forma en la que gasta su dinero. La restauración se ha convertido por primera vez en la principal actividad receptora del gasto internacional, con el 18,2% del total.

Es un cambio significativo respecto a 2019, cuando la gastronomía ocupaba la cuarta posición con un 11,1% del gasto.

Por detrás aparecen la moda y los complementos, con un 13%; otros comercios, con un 11,5%; y el ocio y la cultura, con un 11,4%. Precisamente este último ámbito es uno de los que más ha crecido desde antes de la pandemia: prácticamente ha duplicado su peso, pasando del 6,6% en 2019 al 11,4% actual.

El resultado es un visitante que no solo consume alojamiento y transporte, sino que distribuye más gasto en la experiencia completa de la ciudad.

El aumento del gasto no se limita al Centro histórico o a las zonas más turísticas. Todos los distritos analizados registraron una evolución positiva durante 2025.

Entre los mayores incrementos destaca la zona de Churriana-Guadalmar, vinculada en gran medida a la actividad aeroportuaria, con una subida del 17%, y la zona Centro-Este, correspondiente aproximadamente al entorno de La Caleta, con un aumento del 12,9%.

El informe también apunta a una menor dependencia de los meses centrales del verano. Aunque julio continúa siendo el periodo con mayor volumen de gasto, meses como noviembre y diciembre registraron crecimientos superiores al 10%, una señal de que Málaga está logrando repartir la actividad turística durante más meses del año.