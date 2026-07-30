La odisea de la nueva Facultad de Turismo de la UMA toca a su fin siete años después: licitan el mobiliario para su estreno

Diseño de la nueva Facultad de Turismo en la Universidad de Málaga. Estudio Vaíllo + Irigaray Architects

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Las claves Generado con IA La nueva Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga está en su fase final con la licitación del mobiliario, valorada en más de 63.000 euros. El equipamiento incluye 282 mesas, 846 sillas para estudiantes, 18 mesas electrificables para profesores y 18 sillones de despacho, con entrega prevista en 60 días tras el contrato. El edificio, de 21.000 metros cuadrados, albergará más de mil puestos para estudiantes y contará con aulas, despachos, biblioteca, cafetería, laboratorios y cocinas especializadas. La facultad, diseñada con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, centralizará la formación en turismo, gastronomía y gestión hotelera, sectores clave para Málaga y la Costa del Sol.

La nueva Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga entra en su última fase antes de abrir sus puertas.

Tras completar la construcción del edificio en la ampliación del campus de Teatinos, la UMA ha dado el siguiente paso necesario para su puesta en funcionamiento: dotar de mobiliario a las aulas y espacios docentes.

La institución académica ha licitado el suministro e instalación del equipamiento básico de las aulas por un importe superior a los 63.000 euros (IVA incluido), con un plazo máximo de entrega de 60 días desde la formalización del contrato. El objetivo es que las instalaciones estén preparadas para acoger al alumnado durante el curso 2026/2027.

El contrato permitirá equipar las aulas con 282 mesas para estudiantes, 846 sillas, 18 mesas electrificables para profesores y 18 sillones de despacho, según recoge el pliego técnico elaborado por el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad.

1.000 puestos de trabajo para las aulas

El suministro permitirá completar la dotación de las distintas tipologías de aulas del nuevo edificio. En total, se instalarán más de un millar de puestos para estudiantes, con mesas diseñadas para tres alumnos, sistemas de canalización oculta de cableado y estructuras adaptables.

La distribución contempla:

8 aulas tipo 2, con capacidad para 24 mesas y 72 sillas cada una.

3 aulas tipo 3, con 18 mesas y 54 sillas.

3 aulas tipo 6, con 12 mesas y 36 sillas.

4 aulas de 120 alumnos, que ya cuentan con bancadas fijas y solo requieren el equipamiento del puesto docente.

El mobiliario deberá cumplir criterios de resistencia, ergonomía y sostenibilidad, incluyendo garantías mínimas de tres años y disponibilidad de repuestos durante al menos una década.

Un edificio de 21.000 metros cuadrados

La llegada del mobiliario supone el último capítulo de una infraestructura largamente esperada por la comunidad universitaria.

Las obras de la nueva Facultad de Turismo comenzaron en 2019 con un plazo inicial de ejecución de alrededor de dos años y un presupuesto que rondaba los 24 millones de euros. Sin embargo, los efectos de la pandemia, el incremento de los costes de construcción y las revisiones de precios elevaron finalmente la inversión hasta unos 34 millones de euros.

El edificio, con una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados, está diseñado para concentrar la actividad académica vinculada al turismo, la gastronomía y la gestión hotelera, áreas estratégicas para Málaga y la Costa del Sol.

Entre sus dotaciones figuran aulas, despachos, biblioteca, cafetería, salón de actos y espacios especializados como laboratorios y cocinas destinados a los grados de Turismo, Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, además de los dobles grados y programas de posgrado.

El proyecto arquitectónico, desarrollado por el estudio Vaíllo + Irigaray Architects junto al arquitecto local Joaquín López Baldán, incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con patios interiores, ventilación cruzada, protección solar y especies vegetales autóctonas.