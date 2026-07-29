Muere un hombre de 30 años tras caer desde un balcón en la avenida Louis Pasteur de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 30 años ha fallecido tras caer desde un balcón en la avenida Louis Pasteur, Málaga. El suceso ocurrió sobre las 20.30 horas, según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía. Hasta el lugar acudieron servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la caída, que apunta a un posible suicidio.

Un hombre de 30 años ha muerto a última hora de la tarde de este miércoles tras precipitarse desde un balcón en un edificio situado en la avenida Louis Pasteur, en la capital malagueña.

Así lo han confirmado a este periódico desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados por este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, el suceso se produjo en torno a las 20.30 horas.

A esa hora se han recibido varias llamadas alertando de la caída de una persona desde un balcón en esta vía del distrito de Teatinos.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Málaga. Presuntamente, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída, si bien todo hace pensar que se trata de un suicidio.