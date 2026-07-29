Málaga borra del mapa los edificios del antiguo lavadero de los Baños del Carmen para crear un aparcamiento de 135 plazas

Imagen de una de las construcciones a demoler cerca de los Baños del Carmen. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la demolición de edificios municipales sin uso en la zona de los Baños del Carmen para crear un aparcamiento disuasorio de 135 plazas. La actuación, con un presupuesto de 140.851 euros, eliminará cuatro construcciones y liberará 1.050 metros cuadrados en una zona con alta presión de tráfico. El proyecto incluye retirada previa de amianto, espacios para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y conexión directa con varias líneas de la EMT. El futuro aparcamiento contará con zonas verdes, 89 nuevos árboles y un espacio de 337 metros cuadrados para exposiciones al aire libre, integrándose visualmente en el entorno costero.

Málaga da un nuevo paso para hacer realidad el aparcamiento disuasorio proyectado junto a los Baños del Carmen.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la contratación de los trabajos de demolición de varios edificios municipales sin uso situados en la avenida Pintor Sorolla y calle Bolivia, una actuación necesaria para dejar libre la parcela sobre la que se levantará la futura infraestructura de movilidad.

La operación, con un presupuesto base de licitación de 140.851,38 euros (IVA incluido) y un plazo previsto de ejecución de un mes, permitirá eliminar cuatro construcciones que actualmente ocupan los terrenos destinados al nuevo estacionamiento en superficie.

Los trabajos supondrán la desaparición de alrededor de 1.050 metros cuadrados construidos, con un volumen total estimado de demolición de aproximadamente 3.650 metros cúbicos de edificaciones. La actuación permitirá liberar un espacio estratégico situado junto a uno de los puntos con mayor presión de tráfico de la zona Este de la ciudad.

Los inmuebles afectados se localizan en los números 58 a 68 de la avenida Pintor Sorolla, con fachada también hacia calle Bolivia. Se trata de construcciones con diferentes usos a lo largo de su historia: una nave industrial que funcionó como taller mecánico, un edificio inacabado de dos plantas y sótano y dos antiguas viviendas que permanecen cerradas.

Imagen del futuro aparcamiento. Ayuntamiento de Málaga

El proyecto de demolición se ejecuta después de los procesos de expropiación impulsados por el Ayuntamiento. Dos de las parcelas ya han pasado a titularidad municipal, mientras que las restantes se encuentran vinculadas a expedientes de expropiación forzosa.

El edificio A corresponde a la antigua nave industrial. Se trata de una construcción aislada de una planta con estructura metálica, una superficie principal de 203,96 metros cuadrados, a la que se añaden dos cuerpos anexos: uno de 26,93 metros cuadrados hacia calle Bolivia y otro de 21 metros cuadrados con fachada a la avenida Pintor Sorolla.

También se actuará sobre el edificio B, una construcción inacabada levantada con estructura de hormigón armado y distribuida en dos plantas y sótano. Los técnicos describen un estado de conservación deficiente, con patologías en los forjados, corrosión de armaduras y desprendimientos de elementos constructivos.

La demolición afectará igualmente a dos viviendas. La primera cuenta con una planta y una superficie construida de 112 metros cuadrados sobre una parcela de 124 metros cuadrados, mientras que la segunda dispone de 204 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas sobre una parcela de 130 metros cuadrados.

Un derribo con retirada previa de amianto

Los trabajos no consistirán únicamente en el derribo mecánico de las estructuras. El proyecto contempla una primera fase de retirada de materiales contaminantes antes de iniciar la demolición.

Los técnicos han detectado la presencia de amianto en distintos elementos de los edificios, entre ellos placas de fibrocemento en cubiertas, bajantes de saneamiento, depósitos de agua y colectores, por lo que será necesario ejecutar un proceso específico de desamiantado conforme al plan aprobado.

Después se procederá a la retirada selectiva de elementos metálicos, madera y vidrio, al desmontaje de cubiertas, demolición de cerramientos y estructuras, eliminación de cimentaciones y limpieza final de la parcela.

El aparcamiento: 135 plazas y conexión con la EMT

Una vez liberado el suelo, el Ayuntamiento podrá avanzar en la construcción del aparcamiento en superficie proyectado junto a los Baños del Carmen.

La actuación cuenta con una inversión global aproximada de 5,6 millones de euros, de los que alrededor de 3,6 millones corresponden a las expropiaciones necesarias y cerca de 2 millones a la ejecución del aparcamiento, cuya gestión corresponderá a SMASSA.

El proyecto prevé crear un espacio con 135 plazas de estacionamiento, cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro equipadas inicialmente con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La idea municipal es que funcione como un aparcamiento disuasorio ligado al transporte público, permitiendo que los usuarios puedan dejar allí sus vehículos y continuar sus desplazamientos en autobús.

Para ello estará conectado con varias líneas de la EMT:

L3, con conexión hacia Carretera de Cádiz y Vialia.

L8, hacia Teatinos.

L11, con destino a la Universidad.

L33 y L34, hacia Alameda Principal y avenida de Andalucía.

El planteamiento incluye además espacios para bicicletas convencionales y eléctricas, una estación del futuro sistema municipal de bicicleta pública y un aparcamiento seguro para bicicletas privadas.

El Ayuntamiento busca que la instalación tenga un impacto reducido en un entorno especialmente sensible. Por ello, el diseño incorpora una importante presencia vegetal, con la plantación prevista de 89 árboles, además de zonas verdes y un tratamiento paisajístico específico.

El proyecto sustituye la imagen tradicional de los aparcamientos en superficie por una solución con pavimento claro, cerramientos de mayor calidad estética y una integración visual adaptada al entorno costero.

Además, se reserva una superficie de 337 metros cuadrados para exposiciones al aire libre, con la intención de dotar al espacio de un uso ciudadano más allá del estacionamiento.

El plazo estimado para construir el aparcamiento ronda los ocho meses, aunque el calendario definitivo dependerá de que culminen previamente los trabajos de demolición, la disponibilidad completa de los terrenos y los procedimientos administrativos necesarios para adjudicar las obras.

La demolición que ahora sale a concurso supone, por tanto, el primer movimiento físico de una actuación largamente esperada en el entorno de los Baños del Carmen y que el Ayuntamiento vincula a su estrategia para reforzar la intermodalidad y reducir la presión del tráfico en la zona Este.

La actuación llega después de que durante años se analizara la posibilidad de implantar en este punto una infraestructura subterránea vinculada a una futura prolongación de la línea 3 del Metro hacia El Palo.