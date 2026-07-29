Cercanías cada 20 minutos por la noche y casi 60.000 plazas más: así será el operativo de Renfe para la Feria de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe refuerza el servicio de Cercanías en Málaga durante la Feria, sumando 59.300 plazas adicionales entre el 15 y el 23 de agosto. Se ofrecerán trenes cada 20 minutos por la noche en la línea C-1 Málaga-Fuengirola, especialmente en los días de mayor afluencia. Habrá nuevos servicios nocturnos y madrugadores desde la estación Victoria Kent, junto a trenes adicionales en la línea Málaga-Álora. El operativo busca facilitar el acceso a la Feria y reducir el uso del coche, empleando trenes alimentados con energía 100% renovable.

La Feria de Málaga contará un año más con un importante refuerzo del transporte ferroviario para facilitar los desplazamientos y reducir el uso del vehículo privado durante los días de mayor afluencia.

Renfe activará un dispositivo especial de Cercanías entre el 15 y el 23 de agosto que permitirá sumar 59.300 plazas adicionales y alcanzar una oferta global de más de 734.000 plazas durante toda la celebración.

El operativo contempla la circulación de 1.214 trenes, de los que 98 serán servicios especiales respecto a la programación habitual. En conjunto, el incremento de la oferta alcanzará el 8,7% con respecto a un periodo ordinario, con especial incidencia en la línea C-1 Málaga-Fuengirola, la conexión más utilizada por quienes acuden a la feria desde la Costa del Sol.

Uno de los principales refuerzos se concentrará en los servicios nocturnos. Durante la Feria, Renfe ampliará la oferta de la línea C-1 con trenes cada 20 minutos en ambos sentidos durante las noches de mayor actividad.

Desde Málaga, los trenes especiales circularán desde las 21.30 horas hasta las 00.10 horas, mientras que desde Fuengirola habrá salidas entre las 22.20 horas y la 01.00 horas, desde el sábado 15 hasta el sábado 22 de agosto, ambos incluidos.

Además, se incorporarán nuevas salidas desde la estación de Victoria Kent en horario de madrugada. Así, desde el sábado 15 hasta el domingo 23 de agosto circularán trenes con origen en Victoria Kent a las 5.00 y 5.40 horas, que se sumarán a los servicios habituales con salida desde Málaga a las 5.20, 5.55 y 6.30 horas.

Refuerzo también en la línea Málaga-Álora

El dispositivo especial llegará también a la línea C-2 Málaga-Álora, donde circulará un tren adicional durante los días de feria. Este servicio tendrá salida desde Málaga a las 23.40 horas con destino Álora desde el sábado 15 hasta el sábado 22 de agosto.

Además, los días 15, 16, 22 y 23 de agosto se pondrán en circulación trenes que habitualmente operan solo de lunes a viernes. Estos servicios saldrán desde Málaga a las 5.44 horas y tendrán regreso desde Álora a las 6.37 horas.

Renfe destaca que el refuerzo busca facilitar los desplazamientos hacia la Feria mediante un medio de transporte colectivo que permite evitar congestiones y problemas de estacionamiento en los accesos a Málaga durante los días de mayor afluencia.

La compañía recuerda además que los trenes de Cercanías funcionan con energía 100% renovable, lo que convierte al ferrocarril en una alternativa de movilidad con menor impacto ambiental frente al transporte privado.