Reabren al baño las playas de Pedregalejo y El Palo tras los nuevos análisis sobre la calidad del agua

Las claves

Las claves Generado con IA Las playas de Pedregalejo y El Palo en Málaga reabren al baño tras confirmarse la calidad óptima del agua. Nuevos análisis de la Consejería de Salud certificaron que los niveles de Escherichia coli están dentro de lo permitido por la normativa. El cierre temporal se debió a la detección de la bacteria en muestras tomadas en puntos específicos de ambas playas. Emasa realizó controles adicionales y las autoridades sanitarias validaron la seguridad, permitiendo retirar las banderas rojas.

El Ayuntamiento de Málaga ha procedido a la reapertura al baño de las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este tras un día cerradas a causa de los análisis que certificaban que la calidad del agua no era óptima.

Este viernes, tras los nuevos análisis efectuados por la Consejería de Salud, se ha certificado que la concentración del parámetro de Escherichia coli (E. coli) se encuentran dentro de los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

El cierre de estas playas por parte del Ayuntamiento se produjo este pasado jueves, al recibir una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la que se recomendaba la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria, concretamente en el entorno de los puntos de muestreo denominados 'Acacias' y 'Casa Pedro', respectivamente, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

De forma paralela, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha tomado muestras complementarias del agua en la zona afectada, además de haber revisado todas las instalaciones de la red descartando que se haya producido ningún vertido.

Tras la validación de estos datos por parte de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento ha desactivado el protocolo de advertencia preventiva y ha ordenado la retirada de las banderas rojas en ambos espacios costeros.