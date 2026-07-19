La mina de oro del Metro de Málaga: acumula más de 356 millones de euros de beneficios desde su puesta en marcha

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga ha generado más de 356 millones de euros en beneficios desde su inauguración, con 49,1 millones solo el último año. El reparto accionarial está dominado por fondos franceses (76%), mientras que la Junta de Andalucía posee el 23,69%. La Junta de Andalucía compensa a los socios privados con decenas de millones de euros anuales por los retrasos en la construcción, a través del llamado "parámetro A". En 2025, el metro batió récord de pasajeros con más de 19,2 millones de usuarios, aunque la cifra sigue por debajo del umbral estimado para el equilibrio financiero.

El Metro de Málaga, que empezó a construirse hace poco más de 20 años y que actualmente crece en dirección al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, se consolida como una mina de oro.

Los números que trascienden de la explotación comercial del suburbano de la capital de la Costa del Sol, en manos mayoritariamente de un fondo de inversión francés (76%) y, en menor medida, de la Junta de Andalucía, vuelven a confirmar que se trata de un extraordinario negocio.

Así queda reflejado en las cuentas anuales de Metro de Málaga S. A., la entidad concesionaria del ferrocarril urbano malagueño. De acuerdo con este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, sólo el año pasado el funcionamiento del suburbano generó unos beneficios de 49.132.196 euros, casi dos millones más que al cierre de 2024.

El acuerdo adoptado por unanimidad de los accionistas, en la sesión celebrada el pasado 12 de junio, implica que la totalidad de los 49,1 millones de euros se reparten en forma de dividendos entre los socios de manera proporcional.

De acuerdo con la documentación, a finales de octubre de 2025, Vauban Infraestructure concluyó la transmisión de todas las participaciones que ostentaban Core Infrastructure I; Core Infraestructure II y Mircom Concesiones de Infraestructuras a VIM 1, S.A.R.L. y VIM 2, S.A.R.L.

De este modo, el reparto accionarial queda de la siguiente forma:

Agencia de Obra Pública de Andalucía 23,69%

VIM 1, S.A.R.L. 35,26%

35,26% VIM 2, S.A.R.L. 7,66%

7,66% VIM, S.A.R.L. 33,39%

Ampliando el foco a todo el periodo de explotación del suburbano, la infraestructura ya ha dejado beneficios por un valor superior a los 356,1 millones de euros, de los que han sido repartidos en dividendos unos 294 millones.

Una de las razones que explica el incremento en los resultados económicos tiene que ver con la consolidación del suburbano como alternativa fiable para los malagueños. Muestra de ello es que 2025 cerró con 19.222.912 pasajeros, marcando un nuevo récord.

Pero a este elemento hay que agregar la singularidad que presenta el contrato de concesión suscrito entre la Junta de Andalucía y la concesionaria, que obliga a la Administración regional a compensar con decenas de millones de euros a los socios privados por los enormes retrasos acumulados en la construcción y puesta en servicio.

Hay que recordar que desde que arrancaron las obras de la infraestructura a mediados de 2006, han sido numerosos los retrasos en la ejecución y, como consecuencia, en el arranque de las operaciones.

Esa aportación queda englobada dentro del conocido como parámetro A, fijado durante un "periodo transitorio" que, tras la última modificación contractual, a finales de 2020, se mantendrá vivo hasta finales del año 2027.

Esta fecha no fue elegida al azar, sino que se hizo coincidir con el momento en que se esperaba que los trenes recorriesen el tramo final entre la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, y el entorno del Hospital Civil.

Ahora sabemos que es imposible que se cumpla este calendario. De hecho, es más que previsible que haya que esperar a 2030 para que este hito tenga lugar.

Una vez se confirme la imposibilidad de cumplir con los plazos inicialmente pactados, el contrato ya contempla la posibilidad de prorrogar el periodo transitorio "de manera automática por un periodo máximo de hasta 3 años".

Asimismo, el acuerdo establece que "si llegado el 31 de diciembre de 2030 no hubiera ocurrido la puesta en servicio total por causa no imputable a la Sociedad, el período transitorio quedará nuevamente prorrogado hasta tanto se produzca la fecha de puesta en servicio total".

Cobros del parámetro A

De acuerdo con las cuentas de 2025, los cobros por el parámetro A ascendieron a 95.167.243,76, casi 2,8 millones más que los del ejercicio anterior, cuando fueron 92.409.604,2 euros.

En los ejercicios anteriores, este parámetro fue de 89.241.157,52 euros en 2024; 86,4 millones, en 2022; casi 83,7 millones, en 2021, y unos 75 millones, en 2020.

Con esta aportación la Junta trata de garantizar el equilibrio económico-financiero del proyecto dada la imposibilidad de alcanzar el umbral de viajeros estimado como necesario, de unos 20,7 millones anuales, así como los evidentes retrasos en la terminación de las obras.

Aunque el peso de los ingresos por prestaciones de servicios sigue siendo bajo en relación con las aportaciones de la Junta, el año pasado se produjo un ligero crecimiento. En concreto, fueron 15.327.435 euros, frente a los 14,6 millones de 2024 (10,9 millones en 2023 y 6.378.561,87 en 2022).