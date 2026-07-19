259 habitaciones, piscina: así será el hotel que un gigante de la inversión proyecta junto al Palacio de Ferias de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Tikehau Capital proyecta un hotel Holiday Inn Express & Suites de 259 habitaciones junto al Palacio de Ferias de Málaga. El establecimiento contará con piscina exterior, solárium, gimnasio y zonas comunes de última generación, orientado tanto a turismo de negocios como urbano. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2029 y forma parte de una inversión inicial de más de 150 millones de euros en la península ibérica. El hotel integra la cartera de Selecto, plataforma de Tikehau Capital que busca desarrollar hoteles eficientes y sostenibles en España y Portugal.

Málaga seguirá reforzando en los próximos años su creciente oferta hotelera con la incorporación de un nuevo establecimiento internacional en las cercanías de uno de sus grandes focos económicos: el Palacio de Ferias y Congresos.

Así será si se cumplen los planes en los que está trabajando una de las grandes firmas de inversión a nivel europeo, Tikehau Capital, que confirma su intención de levantar un hotel de 259 habitaciones.

El proyecto, según confirman a EL ESPAÑOL de Málaga desde Tikehau Capital, ya tiene marca y horizonte de apertura.

Será un Holiday Inn Express & Suites, una de las enseñas del grupo IHG Hotels & Resorts. De las 259 habitaciones, 52 serán suites.

El hotel forma parte de Selecto, la plataforma hotelera creada por la firma de inversión para desarrollar y reposicionar establecimientos del segmento select service en la península ibérica, un modelo centrado en hoteles de gama media con una oferta de servicios optimizada y adaptada tanto al viajero de negocios como al turístico.

Su apertura está prevista para el primer trimestre de 2029, aunque por el momento la compañía no facilita más detalles sobre el calendario de ejecución de las obras ni sobre la inversión destinada específicamente al proyecto malagueño.

Orientado al turismo de negocios y de ciudad

El futuro establecimiento se ubicará en un emplazamiento estratégico, junto al FYCMA y a medio camino entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el centro urbano, una localización que busca aprovechar tanto la creciente actividad congresual como el intenso flujo turístico y empresarial de la capital.

Además de las 259 habitaciones, el hotel incorporará piscina exterior, solárium, gimnasio y las nuevas zonas comunes desarrolladas bajo el concepto Holiday Inn Express Generation 5, el último estándar de diseño implantado por la cadena para este tipo de establecimientos, con espacios más flexibles y orientados a mejorar la experiencia del cliente.

La elección de la marca Holiday Inn Express & Suites sitúa al proyecto dentro de una de las enseñas con mayor implantación internacional en el segmento select service, caracterizado por ofrecer alojamientos funcionales y de calidad con servicios esenciales, especialmente dirigidos a estancias de corta duración, viajeros de negocios y turismo urbano.

El hotel de Málaga integra la cartera inicial de Selecto, compuesta por cuatro desarrollos distribuidos entre Madrid, Barcelona y la capital de la Costa del Sol.

En conjunto, estos primeros activos representan una inversión superior a 150 millones de euros y constituyen el punto de partida de una estrategia mucho más ambiciosa.

El objetivo de la plataforma pasa por construir una cartera relevante de hoteles select service en Iberia, alcanzando un volumen de inversión situado entre 300 y 350 millones de euros.

¿Qué es Selecto?

Selecto es una plataforma creada para identificar oportunidades en un segmento que, a juicio de Tikehau Capital, presenta un elevado potencial de crecimiento en España y Portugal.

La estrategia se centra en desarrollar y reposicionar hoteles eficientes desde el punto de vista operativo y sostenibles, gestionados bajo marcas internacionales y dirigidos a un mercado que mantiene una demanda sólida tanto por parte del turismo vacacional como del corporativo.

La firma considera que el segmento select service ofrece un amplio margen de desarrollo debido al creciente peso del turismo urbano, la recuperación de los viajes de negocios y la necesidad de modernizar parte del parque hotelero existente.

Tikehau Capital, uno de los grandes inversores europeos

Detrás de la operación se encuentra Tikehau Capital, una firma internacional de gestión de activos alternativos con presencia en Europa, Norteamérica y Asia.

Fundada en Francia en 2004, la compañía desarrolla inversiones en diferentes sectores a través de estrategias de capital privado, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras, gestionando activos por valor de decenas de miles de millones de euros para inversores institucionales y privados.

En la península ibérica, el grupo ha reforzado durante los últimos años su presencia en el sector inmobiliario y hotelero, donde identifica oportunidades vinculadas al crecimiento del turismo y a la transformación de los modelos de alojamiento.